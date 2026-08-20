Pizza Solidária ajuda a manter atuação do grupo Sementes da Alegria em Rio Preto

Há lugares onde uma fatia de pizza pode significar muito mais do que uma refeição. Para o Grupo de Teatro Social Sementes da Alegria, de Rio Preto, ela ajuda a manter de pé um trabalho que, há 18 anos, leva música, brincadeiras e acolhimento a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Estão abertas as vendas da 6ª Pizza Solidária do grupo, uma das principais ações de arrecadação da ONG.

As pizzas custam R$ 40 e podem ser escolhidas entre os sabores calabresa, presunto e muçarela ou muçarela. A retirada será realizada no dia 3 de outubro, das 10h às 14h, na Panificadora Nossa Senhora das Graças, na Rua Jamil Kfouri, 1620, no Parque do Sol, em Rio Preto.

Os pedidos podem ser feitos pelo direct do perfil oficial do grupo no Instagram, @sementesdaalegria, ou diretamente com os voluntários que participam das visitas aos hospitais.

O dinheiro arrecadado ajuda a financiar a estrutura necessária para que os palhaços continuem entrando em cena nos corredores e quartos do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Santa Helena e Beneficência Portuguesa. Atualmente, o Sementes da Alegria reúne 55 voluntários, que passam por treinamento antes de começar a atuar nos hospitais.

Para a médica Marina Catuta, vice-diretora administrativa do HCM, o impacto do trabalho ultrapassa o momento de descontração.

“O grupo Sementes da Alegria é muito importante para uma melhor resposta ao tratamento de nossas crianças. O grupo leva alegria e leveza aos pacientes e suas famílias. Assim, paciente e familiares se fortalecem para passarem por um momento tão difícil e delicado”, afirma.

“Com as brincadeiras, canções e até a própria vestimenta, eles levam a ‘infância’ de volta às nossas crianças. Lembrando que a doença é passageira e que a magia da infância deve continuar, fortalecendo a base emocional para que eles possam enfrentar com coragem e força esse momento”, completa.

Como ajudar

Além da Pizza Solidária, o grupo recebe doações para manter suas atividades. Quem mora em outra cidade e deseja contribuir pode fazer um Pix diretamente para o CNPJ 26.781.305/0001-71.

O Sementes da Alegria ressalta que a única ação de venda regularmente promovida pelo grupo é a Pizza Solidária, divulgada por seus canais oficiais de comunicação. Qualquer doação ou valor destinado à ONG deve ser realizado exclusivamente por meio de depósito direto na conta bancária do grupo, utilizando o Pix pelo CNPJ 26.781.305/0001-71.

A arrecadação é importante para despesas como manutenção do site e contratação de profissionais de fora para os treinamentos dos voluntários. O grupo também mantém o sonho de conseguir uma sede própria, espaço que permitiria ampliar ensaios e capacitações.

Mais do que vender pizzas, a campanha ajuda a financiar uma atividade que transforma, por algumas horas, a rotina de quem está no hospital. No Sementes da Alegria, o riso é o trabalho — e a pizza ajuda a mantê-lo em movimento.