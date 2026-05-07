Pianista Paulo Arnaldo Duarte realiza recital em Rio Preto

O som do piano vai ocupar o Auditório A da Unesp/Ibilce, em Rio Preto, nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h30, em um recital gratuito do jovem pianista Paulo Arnaldo Duarte. Com repertório que atravessa diferentes períodos e estilos da música erudita, o concerto reúne obras de Bach, Beethoven, Chopin, Villa-Lobos e Liszt em uma apresentação que combina técnica, sensibilidade e diálogo com o público.

Natural de Rio Preto, Paulo Arnaldo Duarte vem construindo uma trajetória precoce na música clássica. O pianista já acumula apresentações solo, participações em orquestras e premiações em concursos nacionais. O músico também realizou aperfeiçoamento com professores na Europa e foi aprovado em primeiro lugar nos vestibulares de música do Instituto de Artes da Unesp e da USP, universidade em que atualmente cursa graduação.

Ao longo da apresentação, Paulo Arnaldo Duarte fará breves comentários sobre as peças executadas, contextualizando os compositores e aproximando o público da linguagem da música clássica ao piano. A proposta é transformar o recital em uma experiência mais acessível, inclusive para quem não tem familiaridade com o repertório erudito.

Organizado pelo Coral da Unesp/Ibilce, o concerto busca valorizar novos talentos da música instrumental e oferecer ao público a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho de um jovem artista em ascensão.