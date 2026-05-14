Peça infantil revisita clássico dos ‘Três Porquinhos’ no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto

O clássico infantil dos porquinhos perseguidos pelo lobo mau volta aos palcos de Rio Preto em uma versão que aposta no humor, na música e na participação do público para aproximar crianças e famílias do universo do teatro. O espetáculo “Os Três Porquinhos e o Lobo”, com dramaturgia de Márcio Muniz, será apresentado no dia 27 de maio, no Teatro Municipal Paulo Moura, com sessões às 9h30, 14h e 19h30.

Os ingressos para “Os Três Porquinhos e o Lobo” custam R$ 70, inteira; R$ 60 antecipado; e R$ 35, meia-entrada. As vendas acontecem na Five Idiomas e pelo site da Bilheteria Express.

A montagem da produtora local Mídia Produções Artísticas revisita a conhecida fábula infantil sem abrir mão da fantasia, mas propõe uma leitura mais contemporânea da história. Na adaptação, o conflito entre bem e mal ganha tratamento mais leve e bem-humorado, buscando estimular o raciocínio e a participação das crianças ao longo da encenação.

Voltado principalmente ao público infantil, o espetáculo investe em elementos lúdicos, como figurinos coloridos, trilha sonora e efeitos de luz, para construir uma experiência dinâmica no palco. A proposta também incorpora reflexões sobre responsabilidade, criatividade, dedicação e desenvolvimento pessoal, temas apresentados de forma acessível ao público mirim.

Com atuação há cerca de 30 anos nas áreas de artes cênicas e música, a Mídia Produções Artísticas já excursionou por mais de 150 cidades brasileiras com montagens infantis inspiradas em clássicos da literatura e dos contos populares.60,