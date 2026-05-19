‘Parlendas’ leva cantigas e cultura popular ao Plaza Cultural neste sábado

Cantigas que atravessam gerações, brincadeiras rimadas da infância e melodias que vivem na memória afetiva de muitas famílias ganham nova roupagem neste sábado, 23, em Rio Preto. O espetáculo gratuito “Parlendas”, apresentado pelo grupo Relicário de Canções, ocupa o palco do Teatro Plaza Cultural, no Shopping Plaza Avenida, às 15h, em uma mistura de música, teatro e cultura popular voltada a crianças e adultos.

O show nasceu do encontro entre três nomes da cena cultural rio-pretense: o ator, palhaço e diretor Guido Caratori, o músico multi-instrumentista Shid Junior e o músico e professor Fernando Freitas. Juntos, eles constroem uma experiência cênica inspirada na tradição oral brasileira e nas lembranças que atravessam a infância.

A proposta parte da ideia de um relicário — objeto usado para guardar lembranças e tesouros afetivos — para transformar o palco em um espaço de encontro entre memória, música e brincadeira. No repertório, parlendas e cantigas populares conhecidas pelo público aparecem em releituras contemporâneas, com arranjos que transitam entre reggae, samba, rock e tango.

Entre as músicas apresentadas estão clássicos do imaginário infantil, como “O Pato”, “Ciranda Cirandinha” e “A Dona Aranha”, revisitados de forma interativa e lúdica. A intenção é aproximar as crianças dessas manifestações tradicionais ao mesmo tempo em que desperta nos adultos lembranças da própria infância.

“Mais do que um show musical, Parlendas – Relicário de Canções é um encontro entre gerações. A proposta é valorizar e preservar a cultura popular brasileira, trazendo uma releitura sensível e contemporânea dessas tradições que fazem parte da memória afetiva de tantas famílias”, destaca a diretora de produção e produtora do show, Drica Sanches.

Para a gerente de marketing do Plaza Avenida Shopping, Eliana Ribeiro, iniciativas como essa reforçam o compromisso do shopping em oferecer experiências culturais acessíveis e voltadas para toda a família. “O Plaza Cultural foi criado para aproximar o público da arte e da cultura, valorizando projetos que promovem conexão entre gerações e proporcionam momentos de convivência e entretenimento”, afirma.