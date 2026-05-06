Palestra em Rio Preto aborda como transformar projetos em marca na arquitetura
Núcleo AZ promove palestra com Studio Roca em evento exclusivo que reúne profissionais para discutir estratégia além do desenvolvimento técnico
Entre o traço que nasce no papel e a assinatura que se consolida no mercado, há um caminho cada vez mais estratégico a ser percorrido por arquitetos. É sobre esse percurso — que vai do projeto à construção de uma identidade profissional — que se debruça a nova edição da Palestra Master promovida pelo Núcleo AZ, nesta quarta-feira, 6, às 9h, no cinema do Riopreto Shopping.
Com o tema “Do projeto à marca: o que é preciso para crescer na arquitetura”, o encontro traz ao centro da discussão um dos desafios mais atuais da área: como transformar produção criativa em posicionamento consistente. Para conduzir a conversa, o evento recebe o Studio Roca, escritório da nova geração da arquitetura brasileira que vem ampliando presença dentro e fora do País.
Fundado há mais de uma década, o estúdio acumula projetos publicados em veículos nacionais e internacionais e ganhou projeção recente ao assinar, entre outros trabalhos, a residência da cantora Anitta, em 2025. Com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo, o escritório também desenvolve projetos no exterior e se destaca por uma linguagem contemporânea que equilibra sofisticação e leveza, dialogando com universos como moda e lifestyle.
À frente do Studio Roca, os irmãos Carlos e Caio Carvalho vêm expandindo a atuação para além da arquitetura. Um dos desdobramentos desse movimento é a Basi.co Design, marca de mobiliário autoral que incorpora a identidade estética do estúdio e reforça a construção de um ecossistema criativo próprio.
A proposta da palestra é ampliar o olhar dos participantes para além do fazer técnico, abordando temas como posicionamento, diferenciação e construção de trajetória. A ideia é provocar uma reflexão sobre como profissionais podem estruturar uma marca com propósito e visão de longo prazo, em um mercado cada vez mais competitivo.
Com vagas limitadas, o evento é exclusivo para profissionais cadastrados no aplicativo do Núcleo AZ. Interessados podem obter mais informações e realizar o cadastro pelo site www.nucleoaz.com.br.