Palestra em Rio Preto aborda como transformar projetos em marca na arquitetura

Entre o traço que nasce no papel e a assinatura que se consolida no mercado, há um caminho cada vez mais estratégico a ser percorrido por arquitetos. É sobre esse percurso — que vai do projeto à construção de uma identidade profissional — que se debruça a nova edição da Palestra Master promovida pelo Núcleo AZ, nesta quarta-feira, 6, às 9h, no cinema do Riopreto Shopping.

Com o tema “Do projeto à marca: o que é preciso para crescer na arquitetura”, o encontro traz ao centro da discussão um dos desafios mais atuais da área: como transformar produção criativa em posicionamento consistente. Para conduzir a conversa, o evento recebe o Studio Roca, escritório da nova geração da arquitetura brasileira que vem ampliando presença dentro e fora do País.

Fundado há mais de uma década, o estúdio acumula projetos publicados em veículos nacionais e internacionais e ganhou projeção recente ao assinar, entre outros trabalhos, a residência da cantora Anitta, em 2025. Com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo, o escritório também desenvolve projetos no exterior e se destaca por uma linguagem contemporânea que equilibra sofisticação e leveza, dialogando com universos como moda e lifestyle.

À frente do Studio Roca, os irmãos Carlos e Caio Carvalho vêm expandindo a atuação para além da arquitetura. Um dos desdobramentos desse movimento é a Basi.co Design, marca de mobiliário autoral que incorpora a identidade estética do estúdio e reforça a construção de um ecossistema criativo próprio.

A proposta da palestra é ampliar o olhar dos participantes para além do fazer técnico, abordando temas como posicionamento, diferenciação e construção de trajetória. A ideia é provocar uma reflexão sobre como profissionais podem estruturar uma marca com propósito e visão de longo prazo, em um mercado cada vez mais competitivo.

Com vagas limitadas, o evento é exclusivo para profissionais cadastrados no aplicativo do Núcleo AZ. Interessados podem obter mais informações e realizar o cadastro pelo site www.nucleoaz.com.br.