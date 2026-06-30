Orquestra de Cordas do Guri faz concerto em Rio Preto

A Orquestra de Cordas do projeto Guri Rio Preto faz concerto nesta quarta-feira, 30, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, às 19h. A apresentação, com entrada gratuita, faz parte da Temporada 2026 de Concertos do programa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo.

Formado por jovens músicos da região, o grupo apresenta o programa "Tradição e Novas Sonoridades", que propõe um diálogo entre diferentes épocas da música para cordas sob a regência do maestro Paulo de Tarso.

O repertório reúne músicas do período barroco de Handel e Purcell, composições de diferentes períodos e releituras contemporâneas de Jonathan Santos e Marcos Lucas, em um conjunto que aproxima tradição e modernidade.

Também integram o concerto obras como "Chanson", de Nadia Boulanger, além de peças como "Pizzicato Valsa", de Jonathan Santos, "Sarabanda", de Handel, "Abdelazer", de Henry Purcell, e "Pizzicato Polka", de Johann Strauss, destacando contrastes entre lirismo, dança e ritmo.

O projeto também ficará disponível na íntegra no canal do YouTube SouGURI após as apresentações.

O GURI é o maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil e já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o Estado. Vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto é gerido pela Santa Marcelina Cultura e oferece formação musical gratuita em diferentes níveis.

Em Rio Preto, a Orquestra de Cordas integra um dos 29 grupos musicais do programa, número que deve chegar a 32 formações ainda no segundo semestre. Além dos concertos, os alunos participam de uma rede de aprendizado que inclui orquestras, corais, bandas sinfônicas e grupos de música instrumental brasileira.

Quem estuda música no GURI pode integrar os grupos musicais do programa, que fazem parte de uma ampla rede de formação artística em todo o Estado. A temporada de 2026 entra em um dos meses mais movimentados do ano, com 59 apresentações previstas em junho.

Criada em 2010, a orquestra já se apresentou em importantes palcos nacionais e internacionais, incluindo intercâmbio nos Estados Unidos e colaborações com músicos como Ricardo Herz e Adriana Holtz, consolidando sua trajetória como espaço de formação e difusão artística.

As inscrições para o GURI continuam abertas. No site oficial do programa, é possível encontrar mais informações.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura