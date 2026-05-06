Olímpia Rodeo Festival recebe Rodrigo Fernandes em show que une rock e sertanejo

Na véspera do Dia das Mães, quando o público costuma lotar a arena em busca de nomes consagrados do sertanejo, o Olímpia Rodeo Festival abre espaço para um encontro incomum: guitarras e sanfona dividindo o mesmo palco. No sábado, 9, a 10ª edição do evento recebe o projeto “Resenha do Patrão”, que traz o cantor Rodrigo Fernandes à frente de um repertório que atravessa o rock internacional e dialoga com a linguagem do interior.

Conhecido pela passagem na dupla Vitor & Vanuti, que chegou às semifinais do “The Voice Brasil”, Fernandes construiu carreira também fora do País, com apresentações em mais de 30 países da Europa e da Ásia. No currículo, performances para nomes como Jamie Foxx, Elton John e Bill Gates — experiência que agora desemboca em uma proposta diferente: inserir o rock em um ambiente dominado historicamente pelo sertanejo.

No palco, ele se junta a Thiago & Graciano, ao sanfoneiro Rodrigo Freitas, ligado à banda de Bruno & Marrone, e a Rangel Freitas, ex-integrante da dupla Renan & Rangel. A formação sustenta a ideia central do projeto: aproximar estilos e testar novas leituras para canções conhecidas.

“É uma forma de levar o rock para novos espaços, apresentar essas músicas para públicos diferentes e criar uma conexão que vai além do gênero”, afirma Rodrigo Fernandes.

O repertório inclui clássicos como “It’s My Life”, “Have You Ever Seen the Rain” e “Sweet Child O’ Mine”, reinterpretados com elementos mais próximos do sertanejo, numa tentativa de ampliar o alcance dessas músicas junto ao público do evento.

A escolha de Olímpia não é casual. Foi na cidade que o grupo gravou, no ano passado, seu primeiro audiovisual, marco inicial da label. Agora, retorna ao festival como uma das atrações da programação, que também prevê show de Pedro Paulo & Alex e público estimado em mais de 30 mil pessoas.