Olímpia lança 62º FEFOL com recorde de inscritos e homenagem ao Rio de Janeiro
Evento será realizado entre 1º e 9 de agosto e reunirá cerca de 2.800 artistas de 21 estados brasileiros
Olímpia se prepara para viver mais uma vez sua transformação anual em vitrine da cultura popular brasileira. Com recorde de inscrições, homenagem ao Rio de Janeiro e representantes de 21 estados, o Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL) chega à 62ª edição consolidando o peso histórico de um evento que, há mais de seis décadas, faz do município paulista um dos principais centros de preservação das tradições populares do País.
O lançamento oficial da edição de 2026 será realizado na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, às 19h, na ECO, Estação Cultural de Olímpia. O festival acontece entre 1º e 9 de agosto com o tema “Aquele Abraço”, em referência ao Jubileu de Alecrim e à homenagem ao estado do Rio de Janeiro.
Neste ano, o FEFOL alcançou um número inédito de inscrições: 147 grupos das cinco regiões brasileiras manifestaram interesse em participar. Desse total, 53 foram selecionados para a programação oficial.
O Rio de Janeiro será o estado homenageado da edição e também terá a maior delegação visitante do festival, com nove grupos confirmados. As apresentações fluminenses levarão ao público manifestações tradicionais como jongo, samba, folia de reis, maracatu, quadrilhas juninas e afoxé.
Criado em 1965 e realizado sem interrupções desde então, o FEFOL ajudou a transformar Olímpia em referência nacional da cultura popular. Durante os nove dias de programação, o festival ocupa não apenas o Recinto do Folclore, mas também escolas, empresas, espaços públicos e ruas da cidade.
Mais do que espetáculos montados para palco, as apresentações carregam práticas culturais preservadas pelas próprias comunidades de origem. É justamente esse vínculo com a tradição viva que consolidou o evento como um dos mais importantes do gênero no Brasil.
A edição de 2026 também marca uma renovação significativa entre os participantes. Ao todo, 18 grupos participarão do festival pela primeira vez, enquanto 20 grupos locais representarão Olímpia. A organização estima a participação de cerca de 2.800 artistas, músicos e coordenadores.
A programação prevê mais de 130 apresentações gratuitas, além de seminários, ações educativas e intervenções culturais espalhadas pela cidade. A expectativa é receber aproximadamente 180 mil visitantes ao longo do evento.
A abertura oficial do festival será realizada em 1º de agosto, com o tradicional desfile dos grupos pela arena do Recinto do Folclore e os primeiros espetáculos noturnos.
“A cada edição, o FEFOL reafirma seu compromisso com a preservação e valorização da cultura popular. É um trabalho construído com responsabilidade e respeito à diversidade que o festival representa”, afirma Priscila Foresti, secretária de Cultura e Defesa do Folclore de Olímpia.
“O FEFOL movimenta Olímpia cultural e economicamente, reunindo visitantes e grupos de todas as regiões do país. Durante o festival, a cidade se transforma em um grande ponto de encontro da cultura popular brasileira”, destaca o prefeito Geninho Zuliani.