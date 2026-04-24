Olímpia inicia contagem regressiva para Festival do Folclore com 147 grupos inscritos

A 100 dias de sua abertura, o Festival do Folclore de Olímpia 2026 entra na reta decisiva de preparação reafirmando seu peso como uma das principais vitrines da cultura popular brasileira. Com recorde de inscrições e presença de grupos de todas as regiões do País, o evento — que será realizado de 1º a 9 de agosto — transforma a cidade do interior paulista em um ponto de encontro das tradições que atravessam gerações e territórios.

Mais do que um marco simbólico no calendário, a contagem regressiva reflete um processo de organização iniciado ainda no ano passado, que mobiliza diferentes frentes para dar forma a uma festa que, desde 1965, reúne manifestações culturais diversas em um mesmo espaço.

Os números desta edição ajudam a dimensionar o alcance do festival. Ao todo, 147 grupos de 24 estados se inscreveram — o maior volume já registrado. Desses, 70 participam pela primeira vez, sinalizando a renovação constante do evento. O estado do Rio de Janeiro, homenageado em 2026, também teve destaque, com 21 grupos inscritos.

A seleção dos participantes passa por uma curadoria artística que busca equilibrar tradição e diversidade. Foram escolhidos 50 grupos titulares e 15 suplentes, a partir de critérios como autenticidade, representatividade regional e relevância cultural. A programação completa e a lista oficial dos selecionados devem ser divulgadas nas próximas semanas.

“A cada edição, o FEFOL reafirma seu compromisso com a cultura popular brasileira. A curadoria coletiva é um processo cuidadoso, porque envolve respeitar a identidade de cada grupo e, ao mesmo tempo, garantir a diversidade que é a marca da festa”, afirma Priscila Foresti, secretária de Cultura e Defesa do Folclore.

“O FEFOL é Olímpia se apresentando para o Brasil. Quando grupos de todos os cantos do país querem estar aqui, trazendo sua dança, sua história, sua gente, é sinal de que estamos cumprindo o nosso papel. E esse compromisso só cresce a cada ano”, destaca o prefeito Geninho Zuliani.

Realizado no Recinto do Folclore “Professor José Sant’anna”, o festival tem entrada gratuita e reúne uma programação ampla, que inclui apresentações de danças e folguedos, palestras, oficinas de brinquedos tradicionais, exposição de artesanato, festival de violeiros, culinária típica, desfiles e atividades em escolas e espaços públicos da cidade.

Em 2026, o evento também celebra o Jubileu de Alecrim, reforçando o caráter simbólico e afetivo de uma festa que, ao longo de mais de seis décadas, se consolidou como espaço de preservação e difusão da cultura popular brasileira.