Oficina dos Sonhos abre inscrições para curso

O Instituto Valquírias está com inscrições abertas para o curso gratuito de Design de Objetos com Madeira e Metal, oferecido pela primeira vez em Rio Preto por meio do projeto Oficina dos Sonhos. A formação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e propõe uma experiência prática voltada ao desenvolvimento de peças autorais, reunindo técnicas de marcenaria e soldagem.

Com carga horária de 196 horas, o curso percorre todas as etapas da criação de objetos, desde o reconhecimento de materiais, ferramentas e equipamentos até a elaboração de um projeto final. Os participantes recebem gratuitamente uniforme, equipamentos de proteção e todo o material necessário para as aulas.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de julho, com vagas limitadas, através do site do Núcleo de Cultura. As aulas começam em 5 de agosto, na sede do Instituto Valquírias, na Rua Paschoal Decrescenzo, 599, no Jardim Itapema. Há turmas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h ou das 18h30 às 21h30.

A iniciativa conta com patrocínio do Instituto Rumo e da Rumo, apoio da Prefeitura de São José do Rio Preto e da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Valquírias. A realização é do Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC) e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.