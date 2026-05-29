Obras de Jocelino Soares e Jair Lemos integram mostra internacional no Instituto Cervantes, em Brasília

Os artistas plásticos Jocelino Soares, de Rio Preto, e Jair Lemos, de Mirassol, participam da coletiva “Poéticas Campesinas - Um Mundo de Valores, Recordações e Aspirações”, que será realizada de 8 de junho a 30 de julho, na galeria do Instituto Cervantes, em Brasília.

A mostra é promovida pelo Espaço Cultural Barthô Naïf em parceria com o Instituto Alvorada Brasil, com patrocínio cultural do Instituto Cervantes e da Embaixada da Espanha. O projeto também reúne obras do artista plástico espanhol Diego Ceano, da mestra em bordados Antônia Dumont — ambos homenageados da edição — além dos brasileiros Codo, Shirlene Pérola Negra e dos coletivos de bordadeiras Linhas da Resistência e Matizes Dumont.

Entre pinturas e bordados, a exposição propõe um diálogo entre tradição, território e identidade cultural, aproximando experiências rurais brasileiras e espanholas por meio da arte. A proposta também lança um olhar sobre permanência, pertencimento e memória.

“Pensar a Poética Campesina como uma ponte entre Brasil e Espanha significa discutir o direito a habitar a terra e a permanecer nela não só como um ato econômico, mas, também, cultural. As artes visuais, nesse sentido, valorizam a realidade do camponês no passado, a sua existência presente e a construção de seu futuro”, diz Oscar D’Ambrósio, integrante do conselho curatorial formado ainda por Odécio Rossafa, Shirlene Pérola Negra, Juliana Cândido, Sávia Dumont e Beatriz Dignart.

O lirismo das memórias rurais

Jocelino Soares apresentará oito obras inspiradas na vida no campo e nas lembranças da infância. As telas retratam colheitas, fazendas e manifestações populares, como as folias de reis, em composições marcadas pelos contrastes de luz e sombra e pela valorização do cotidiano caipira.

As pinturas exploram cores intensas e atmosferas nostálgicas para retratar a relação entre homem, terra e tradição, em cenas que evocam resistência, espiritualidade e pertencimento.

“Essa exposição é um motivo a mais pra gente acreditar em nossa trajetória. Pessoas importantes estarão vendo nossas obras, e quem sabe isso pode mudar as coisas. Quando a gente pinta, é só a gente e a obra, mais ninguém. Mas, a partir do momento em que ela sai de você, ela já não é mais sua; ela passa a ser do mundo, foi feita pra isso, emocionar. Quer coisa mais linda que isso, alguém se emocionar com aquilo que era seu e passou a ser do universo? Também é preciso agradecer ao Odécio Rossafa e toda a equipe por estar nos proporcionando essa oportunidade tão especial”, disse Jocelino.

A estrada boiadeira como narrativa histórica

Já Jair Lemos levará à exposição a série “Uma Certa Estrada Boiadeira”, composta por dez obras inspiradas na antiga rota comercial que ligava o Mato Grosso ao noroeste paulista entre os séculos XIX e XX.

O caminho era utilizado pelas comitivas que conduziam gado até Barretos e teve papel importante na formação econômica e social da região. Nas telas, Jair transforma esse percurso histórico em narrativa poética, destacando a paisagem, os vilarejos e o cotidiano dos boiadeiros.

“Faço coro ao Jocelino quando ele diz que uma obra só é do artista enquanto ele a está engendrando. É como filhos que, depois de criados, ganham o mundo. Vejo essa exposição como um encontro entre pessoas que fizeram da arte a sua razão de viver, dividindo com o público aquilo que lhe é mais sagrado. Todos têm uma história para contar, e nós vamos contar a nossa, vamos trocar experiências com o público e colegas estrangeiros e brasileiros que também vêm nessa experiência uma oportunidade de crescer. Obrigado aos organizadores e patrocinadores desse evento que promete ser lindo.”