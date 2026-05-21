OAB Rio Preto promove palestra sobre literatura, direitos humanos e violência de gênero

A literatura como espelho das dores sociais e também como ferramenta de denúncia, memória e transformação. É com essa proposta que a Comissão de Direito e Literatura da 22ª Subseção da OAB/SP, em Rio Preto, promove na próxima terça-feira, dia 26, às 19h, a palestra “Literatura, Direitos Humanos e Violência de Gênero”, com a delegada de Polícia Mariana Alves Machado Nascimento, que atua na área de proteção às mulheres e direitos humanos.

O encontro - que reúne estudantes, profissionais do Direito e a comunidade em torno de um debate que atravessa páginas, tribunais e a vida cotidiana - acontece na Casa da Advocacia e da Cidadania Dr. José Froes Filho, em Rio Preto. A proposta é discutir como a literatura pode ampliar a compreensão sobre desigualdades, violência estrutural e cidadania, aproximando narrativas ficcionais e experiências reais frequentemente invisibilizadas pela sociedade.

Durante o evento, também serão divulgados os vencedores do 2º Concurso de Crônicas da OAB/RP, que neste ano teve como tema “Cotidiano, Lei e Justiça: Direitos Humanos e Violência de Gênero”. A iniciativa incentivou participantes a refletirem, por meio da escrita, sobre situações de violência, vulnerabilidade e garantia de direitos.

O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser realizadas pelo site da OAB Rio Preto ou diretamente pelo formulário de inscrição.