O MAR DA MEMÓRIA
Orlandeli lança financiamento para reeditar obra que venceu o Jabuti
O cartunista, quadrinista, chargista e ilustrador Walmir Orlandeli realiza campanha de financiamento coletivo no site Catarse para nova tiragem do livro “Mais uma história para o velho Smith”, vencedor do Prêmio Jabuti
por Salomão Boaventura
Publicado há 22 horasAtualizado há 10 horas
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