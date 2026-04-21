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O MAR DA MEMÓRIA

Orlandeli lança financiamento para reeditar obra que venceu o Jabuti

O cartunista, quadrinista, chargista e ilustrador Walmir Orlandeli realiza campanha de financiamento coletivo no site Catarse para nova tiragem do livro “Mais uma história para o velho Smith”, vencedor do Prêmio Jabuti

por Salomão Boaventura
Publicado há 22 horasAtualizado há 10 horas
“Mais uma história para o velho Smith”, livro premiado de Walmir Orlandeli, terá nova edição por financiamento coletivo no site Catarse (Ricardo Boni/Divulgação)
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“Mais uma história para o velho Smith”, livro premiado de Walmir Orlandeli, terá nova edição por financiamento coletivo no site Catarse (Ricardo Boni/Divulgação)
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A HQ “Mais uma história para o velho Smith”, do cartunista, quadrinista, chargista e ilustrador Walmir Orlandeli, vai ganhar uma reimpressão por meio de uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Os apoios podem ser feitos por meio do link www.catarse.me/smith_novatiragem até o dia 5 de junho.A obra – publicada pelo selo independente G

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