‘Noite de Jazz’ une gastronomia argentina e música ao vivo em Rio Preto

O encontro entre a improvisação elegante do jazz e os sabores intensos da parrilla argentina será a proposta da “Noite de Jazz”, promovida pelo restaurante Cabaña Argentina na sexta-feira, 29, às 20h, no Iguatemi Rio Preto. A experiência aposta na combinação entre música ao vivo, gastronomia típica e atmosfera intimista — fórmula que virou tendência entre restaurantes que tentam transformar o jantar em programa cultural, e não apenas em refeição.

Durante a noite, a casa oferecerá um cardápio especial com pratos e cortes tradicionais da culinária argentina. Especializado em carnes assadas na parrilla, o restaurante reúne opções como Bife Cabaña, Cordero Patagônico, além de entradas como empanadas e sobremesas inspiradas na tradição portenha.

“A ‘Noite de Jazz’ é um evento que reúne boa música, sabores incríveis e um ambiente acolhedor. Nossos clientes apreciam muito esse tipo de experiência”, afirma Gustavo Ribeiro, gestor do Cabaña Argentina em Rio Preto.

Localizado no piso térreo do Iguatemi Rio Preto, o restaurante integra o grupo Pobre Juan e aposta em experiências temáticas para aproximar gastronomia e entretenimento. O jazz, com sua característica marcada pela liberdade criativa e improvisação, deve conduzir a trilha sonora da noite.

As reservas para a “Noite de Jazz” são limitadas e podem ser feitas diretamente com o restaurante pelo telefone (17) 3229-1440.