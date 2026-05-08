Nany People traz espetáculo autobiográfico a Rio Preto

Há artistas que atravessam o tempo pela reinvenção. Outros, pela coragem de permanecer exatamente quem são. No caso de Nany People, as duas coisas caminham juntas. Aos 60 anos, celebrando cinco décadas de carreira, 40 anos desde a chegada a São Paulo e 30 anos de televisão, a atriz e humorista transforma a própria trajetória em matéria-prima para o espetáculo “Ser mulher não é para qualquer um”, que será apresentado no dia 24 de maio, domingo, às 20h, no Teatro Municipal “Humberto Sinibaldi Neto”, em Rio Preto. Os ingressos esão disponíveis no site Mega Bilheteria e na loja Click Color, no Riopreto Shopping por valores a partir de R$ 60.

Mais do que um monólogo autobiográfico, a montagem funciona como uma espécie de viagem afetiva pela memória da artista. Entre humor, música e imagens, Nany revisita episódios pessoais e profissionais enquanto reconstrói no palco a figura pública que se tornou referência para diferentes gerações da televisão, do teatro e da comédia brasileira.

Com texto de Flávio Queiroz e direção artística e conceitual de Marcos Guimarães, o espetáculo é inspirado na biografia homônima escrita por Queiroz. A proposta mistura confissão, comicidade e emoção ao transformar experiências da vida de Nany em narrativa cênica.

Conhecida pela rapidez no improviso e pela presença marcante em programas de TV, Nany conduz o espetáculo costurando lembranças e reflexões sobre carreira, identidade e permanência artística. A montagem também marca um momento simbólico da trajetória da artista, que consolidou ao longo das décadas uma presença singular na cultura popular brasileira.

“Ser mulher não é para qualquer um” apresenta uma jornada rica, divertida e emocionante através da arte e humanidade de uma estrela que influencia gerações.

A direção musical é de Ricardo Severo, com iluminação de Ronny Vieira e figurinos assinados por Fábio Ferreira. A produção executiva é da MG8 Cultural.