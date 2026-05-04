Museu Ferroviário de Rio Preto inaugura espaço com programação gratuita

O Museu Ferroviário inaugura nesta quarta-feira, 6, às 10h30, o Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos”, voltado a atividades educativas, eventos culturais, seminários e debates. A proposta é transformar o local em um ambiente mais dinâmico e acessível, alinhado às práticas contemporâneas de museologia.

A proposta de acessibilidade vai além da estrutura física, como destaca Thais de Freitas, presidente do Comdephact. “Ninguém preserva aquilo que não conhece ou com o qual não se identifica. A Sala de Uso Múltiplo reafirma o papel do museu como agente transformador, essencial para fortalecer o sentimento de pertencimento da população com sua própria história”, afirma.

Programação

A agenda do Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos” começa ainda nesta semana. Na quarta-feira, 6, às 14h, alunos do Projeto Aquarela participam de visita guiada ao acervo e de uma roda de leitura com a escritora Carolina Manzatto.

Na quinta-feira, 7, às 9h, ocorre o primeiro encontro da série “Café, histórias e memórias vividas nos trilhos do trem”, reunindo ferroviários aposentados e da ativa. Às 11h, o músico Enúbio Queiroz se apresenta no local.

Ao longo do ano, o museu também promove oficinas como “Imprimindo Memórias”, voltada a crianças de 6 a 14 anos, e “Pare, olhe, fotografe!”, destinada a estudantes do ensino médio, com foco em fotografia digital.

A programação inclui ainda o colóquio “Patrimônio Cultural – Identidade, Memória e Preservação”, com encontros entre especialistas, além da série de shows “Trem Musical”, dedicada a artistas da cena local.

A iniciativa é realizada pela Rumo, maior operadora de ferrovias de cargas do País, por meio do Instituto Rumo, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), em parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Responsável pelo projeto do novo espaço, a artista plástica e produtora cultural Cristiana de Freitas ressalta o caráter simbólico da iniciativa. “Preservar o patrimônio ferroviário de São José do Rio Preto é garantir que as futuras gerações conheçam nossas raízes. Este projeto é uma vitória para a cultura e para a nossa memória. Agradeço ao Governo Federal e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo pelo suporte, e a todos os parceiros e colaboradores da minha equipe que tornaram este momento possível. Como filha desta terra, sinto que o trilho que trouxe o progresso é o mesmo que hoje, com muito orgulho, preserva a nossa história”, destaca.

Para Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo, o novo espaço reforça a ligação histórica da ferrovia com a região. “A ferrovia foi o vetor de desenvolvimento do noroeste paulista e, ao longo dos anos, movimentou diversas pessoas, cargas e histórias. Com o novo espaço, esperamos oferecer novas perspectivas aos visitantes, conectando diferentes gerações por meio dessa paixão pela ferrovia, que está tão presente no imaginário rio-pretense”, afirma.

A criação do espaço também altera a relação do museu com o público, segundo a museóloga Ana Carolina Nogueira. “Como espaços de educação não-formal, os museus agregam significados, experiências e vivências aos visitantes, bem como auxiliam na divulgação, comunicação e criação de novos conhecimentos”, comenta.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Welber Bongiovani Ferreira, o novo espaço amplia o alcance cultural do museu. “De forma especial, esse novo espaço levará nossas crianças a uma viagem de conhecimento sobre trilhos, promovendo a expansão da consciência e a prosperidade intelectual. Esse é o propósito desse equipamento entregue pela Rumo e pela Prefeitura de São José do Rio Preto. É uma programação vasta, diversificada e totalmente gratuita para nossas crianças e a toda a população”, afirma.

Com atividades previstas até 2027, o projeto busca consolidar o Museu Ferroviário como um centro permanente de formação, memória e convivência — um lugar onde o passado não fica parado, mas segue em movimento.