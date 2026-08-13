Shopping Cidade Norte recebe exposição de motos

O Shopping Cidade Norte recebe, até 27 de agosto, a Exposição de Motos Antigas, na entrada principal do centro de compras. A mostra reúne modelos clássicos que marcaram diferentes gerações e convida o público a conhecer um pouco da história do motociclismo e das motocicletas que se tornaram ícones das duas rodas.

Entre os destaques estão as Yamaha DT 200, dos anos de 1996, 1997 e 1998, Yamaha RD 135 (1999), Yamaha RDZ 135 (1990), Honda CG 125 (1982), Honda CBX 750 Four, Yamaha RD 350, Yamaha Jog 50, além de uma Mobilete Caloi e uma Hero Puch (1990). A exposição também é uma oportunidade para colecionadores e apaixonados por motos apreciarem de perto modelos históricos, conhecerem suas características e reviverem lembranças ligadas ao motociclismo.

A atração pode ser visitada gratuitamente durante o funcionamento do shopping e reúne modelos que ajudam a contar a evolução das motocicletas ao longo das décadas.

Serviço: Exposição de Motos Antigas. Shopping Cidade Norte, entrada principal. Até 27 de agosto. Gratuita.