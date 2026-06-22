Mostra gratuita no Museu Ferroviário revisita a memória da linha férrea na região

Antes das rodovias assumirem o protagonismo no transporte regional, foram os trilhos que ajudaram a conectar cidades, impulsionar a economia e moldar o crescimento do noroeste paulista. Essa trajetória será tema da primeira edição da mostra Cinema no museu, que ocorre no dia 25 de junho, no Museu Ferroviário de São José do Rio Preto, com a exibição gratuita de dois documentários sobre a história das ferrovias na região.

A sessão será realizada das 19h às 21h no Espaço de Uso Múltiplo Novos Rumos, instalado na antiga estação ferroviária da cidade. A programação reúne os curtas "Caminho de Ferro, Linha da Vida" (2020) e "Memórias da EFA – Os caminhos e (des)caminhos da Estrada de Ferro Araraquara" (2013).

Dirigido pelo fotógrafo rio-pretense Jorge Etecheber, falecido em 2024, com codireção e pós-produção de Renato Brito e Alaor Ignácio dos Santos, "Caminho de Ferro, Linha da Vida" apresenta relatos de pessoas que tiveram suas trajetórias ligadas ao transporte ferroviário. O documentário alterna depoimentos e imagens de uma exposição fotográfica concebida por Etecheber em 2009 para refletir sobre o papel da malha ferroviária no crescimento de Rio Preto e de outras cidades do interior paulista.

Já "Memórias da EFA", dirigido e roteirizado por Marcelo Machado, percorre o trajeto entre Araraquara e Santa Fé do Sul, passando por antigas estações da Estrada de Ferro Araraquara. O filme retrata a situação do patrimônio ferroviário mais de um século após a construção da linha, registrando transformações, abandonos e permanências ao longo do percurso.

Além da mostra de cinema, o Museu Ferroviário também promove, no mesmo dia, a segunda edição da oficina de fotografia digital "Pare, olhe, fotografe!", ministrada pelo fotógrafo Ruy Barbosa Jr. A atividade será realizada das 14h às 16h e é destinada a jovens e adultos a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do perfil do Espaço de Uso Múltiplo Novos Rumos no Instagram.

As atividades integram a programação de junho do espaço cultural, que também desenvolve ações em escolas e projetos sociais de Rio Preto. A iniciativa faz parte do projeto de inauguração do Espaço de Uso Múltiplo Novos Rumos, financiado pela Rumo, por meio do Instituto Rumo e da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Serviço

Oficina "Pare, olhe, fotografe!", com Ruy Barbosa Jr.

Quando: quinta-feira, 25 de junho, das 14h às 16h

Mostra "Cinema no museu"

Quando: quinta-feira, 25 de junho, das 19h às 21h

Local: Museu Ferroviário de São José do Rio Preto – Espaço de Uso Múltiplo Novos Rumos (Praça Paul Harris, 60, antiga estação ferroviária)

Entrada gratuita

Informações: perfis @museuferroviariorp e @salanovosrumos no Instagram.