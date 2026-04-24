Mostra de miniaturas reúne carros, aviões e trens em Rio Preto

Miniaturas que atravessam gerações, despertam memórias e condensam histórias em poucos centímetros estarão reunidas neste fim de semana no Shopping Cidade Norte, em Rio Preto. O centro de compras recebe, no sábado, 25, das 10h às 22h, e no domingo, 26, das 14h às 20h, mais uma edição da Exposição de Miniaturas, com entrada gratuita e cerca de três mil peças em exibição.

Organizada pelo tradicional Clube Rio-pretense de Colecionadores de Miniaturas (CRCM), a mostra ocupa a entrada principal do shopping e convida o público a percorrer um universo que vai de carros clássicos e aviões a linhas ferroviárias completas, com trens, guinchos e veículos antigos. As peças estão distribuídas em diferentes escalas, que variam de 1:10 a 1:67 — incluindo modelos populares entre colecionadores, como os Hot Wheels.

Mais do que uma exposição, o evento aposta no apelo afetivo das miniaturas, capazes de conectar diferentes gerações. Segundo a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, a proposta é ampliar as opções de lazer oferecidas ao público. “A exposição de miniaturas já é um sucesso entre os nossos clientes e traz um ambiente de nostalgia e encantamento. É uma programação pensada para toda a família, que valoriza o lazer e a convivência”, destaca.

A expectativa dos organizadores é reunir tanto entusiastas quanto visitantes curiosos. De acordo com Rodolpho Ferri, um dos responsáveis pela iniciativa, o acervo inclui peças raras e itens de valor histórico. “Reunimos peças raras e de grande valor histórico, além de modelos que despertam memórias afetivas. É uma oportunidade para o público conhecer de perto esse universo e trocar experiências com outros apaixonados por miniaturas”, afirma.

Com entrada gratuita e programação concentrada em dois dias, a exposição reforça o apelo de eventos que combinam entretenimento e memória — um convite para observar de perto, em escala reduzida, objetos que ajudam a contar a história de diferentes épocas.