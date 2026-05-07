Mostra de Artes Cênicas do Senac apresenta espetáculos autorais em Rio Preto

Há algo de simbólico quando estudantes sobem ao palco não apenas para interpretar personagens, mas para experimentar, diante do público, os próprios caminhos profissionais. Em Rio Preto, a Mostra Senac de Artes Cênicas transforma essa travessia em programação cultural aberta à cidade. Entre os dias 11 e 15 de maio, o evento reúne espetáculos, leitura dramática, oficina e bate-papo protagonizados exclusivamente por estudantes e ex-alunos do curso Técnico em Teatro do Senac São José do Rio Preto, em uma vitrine da formação artística ligada à economia criativa.

Com entrada gratuita, a Mostra aposta tanto na experimentação cênica quanto na discussão de temas contemporâneos. As montagens percorrem assuntos como intolerância, saúde mental, identidade e relações sociais, alternando releituras de clássicos e criações autorais.

Entre os destaques está “Cura”, espetáculo que propõe reflexões sobre intolerância, e “Joana e o pé de batata-doce”, releitura de um conto popular construída a partir de discussões sobre identidade e natureza. Já “O Bem-Casado” sintetiza parte do percurso formativo dos alunos ao reunir pesquisa cênica, dramaturgia e trabalho coletivo em cena.

A programação inclui ainda a leitura dramática “Colapsos”, centrada em questões ligadas à saúde mental e às relações contemporâneas, além de um ensaio aberto seguido de bate-papo sobre “Os Mamutes Morrem Lá Fora”, montagem que utiliza o humor como ferramenta crítica para discutir sociedade e sistema econômico.

Além dos espetáculos, o público poderá participar da oficina “Levando a sério papéis cômicos”, voltada às técnicas de interpretação e construção de personagens, ampliando a discussão sobre atuação também para o audiovisual e outras linguagens.

Para Murillo Michel, gerente do Senac São José do Rio Preto, a Mostra funciona como espaço artístico e também como ponte para o mercado de trabalho. “A Mostra é um espaço de experimentação e visibilidade para os alunos, mas também um ponto de conexão com o mundo do trabalho. A formação em teatro vai muito além do palco — ela abre caminhos em diversas frentes da economia criativa, que hoje exige profissionais versáteis, críticos e preparados para diferentes linguagens”, destaca.

A iniciativa integra ainda a Semana S, evento nacional promovido pelo Sistema CNC-Sesc-Senac entre os dias 11 e 17 de maio em diferentes regiões do País, com atividades gratuitas voltadas à educação, cultura, saúde, lazer e desenvolvimento profissional.

Os ingressos devem ser retirados gratuitamente uma hora antes de cada atividade, diretamente no local.