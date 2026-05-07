Mostra de Artes Cênicas do Senac apresenta espetáculos autorais em Rio Preto
Evento gratuito reúne espetáculos, leitura dramática e oficina protagonizados por estudantes e ex-alunos do curso Técnico em Teatro
Há algo de simbólico quando estudantes sobem ao palco não apenas para interpretar personagens, mas para experimentar, diante do público, os próprios caminhos profissionais. Em Rio Preto, a Mostra Senac de Artes Cênicas transforma essa travessia em programação cultural aberta à cidade. Entre os dias 11 e 15 de maio, o evento reúne espetáculos, leitura dramática, oficina e bate-papo protagonizados exclusivamente por estudantes e ex-alunos do curso Técnico em Teatro do Senac São José do Rio Preto, em uma vitrine da formação artística ligada à economia criativa.
Com entrada gratuita, a Mostra aposta tanto na experimentação cênica quanto na discussão de temas contemporâneos. As montagens percorrem assuntos como intolerância, saúde mental, identidade e relações sociais, alternando releituras de clássicos e criações autorais.
Entre os destaques está “Cura”, espetáculo que propõe reflexões sobre intolerância, e “Joana e o pé de batata-doce”, releitura de um conto popular construída a partir de discussões sobre identidade e natureza. Já “O Bem-Casado” sintetiza parte do percurso formativo dos alunos ao reunir pesquisa cênica, dramaturgia e trabalho coletivo em cena.
A programação inclui ainda a leitura dramática “Colapsos”, centrada em questões ligadas à saúde mental e às relações contemporâneas, além de um ensaio aberto seguido de bate-papo sobre “Os Mamutes Morrem Lá Fora”, montagem que utiliza o humor como ferramenta crítica para discutir sociedade e sistema econômico.
Além dos espetáculos, o público poderá participar da oficina “Levando a sério papéis cômicos”, voltada às técnicas de interpretação e construção de personagens, ampliando a discussão sobre atuação também para o audiovisual e outras linguagens.
Para Murillo Michel, gerente do Senac São José do Rio Preto, a Mostra funciona como espaço artístico e também como ponte para o mercado de trabalho. “A Mostra é um espaço de experimentação e visibilidade para os alunos, mas também um ponto de conexão com o mundo do trabalho. A formação em teatro vai muito além do palco — ela abre caminhos em diversas frentes da economia criativa, que hoje exige profissionais versáteis, críticos e preparados para diferentes linguagens”, destaca.
A iniciativa integra ainda a Semana S, evento nacional promovido pelo Sistema CNC-Sesc-Senac entre os dias 11 e 17 de maio em diferentes regiões do País, com atividades gratuitas voltadas à educação, cultura, saúde, lazer e desenvolvimento profissional.
Os ingressos devem ser retirados gratuitamente uma hora antes de cada atividade, diretamente no local.
Programação completa
Segunda-feira, dia 11
A programação tem início com o espetáculo Cura, apresentado por alunos e ex-alunos do curso Técnico em Teatro do Senac São José do Rio Preto. A montagem se passa em um cenário simbólico para abordar, de forma crítica, temas como intolerância e opressão, a partir da vivência de jovens submetidos a processos de “cura” baseados na fé.
Horários: 16h e 20h
Classificação: 16 anos
Terça-feira, dia 12
O espetáculo Joana e o pé de batata-doce traz uma releitura de um clássico da literatura, acompanhando a trajetória de uma jovem que, ao lado de um amigo, descobre um universo subterrâneo repleto de desafios e aprendizados. A narrativa propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e relação com a natureza.
Horário: 20h
Classificação: Livre
Quarta-feira, dia 13
Resultado do processo formativo dos alunos, o espetáculo O Bem-Casado reúne pesquisa cênica e construção coletiva em uma montagem dividida em duas partes. A primeira apresenta uma releitura da obra O Bem-Amado, de Dias Gomes, enquanto a segunda se inspira em O Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna, explorando relações contemporâneas a partir de uma narrativa marcada pelo humor e pela crítica social.
Horários: 16h e 20h
Classificação: 16 anos
Quinta-feira, dia 14
A leitura dramática Colapsos propõe uma reflexão sobre as pressões da vida contemporânea e os impactos nas relações humanas, em uma dramaturgia que mistura crítica social e elementos de humor.
Horário: 19h30
Classificação: 16 anos
Na sequência, o público poderá acompanhar um ensaio aberto seguido de bate-papo da montagem Os Mamutes Morrem Lá Fora, adaptação de textos de Jô Bilac. A proposta utiliza o humor e o absurdo para discutir temas como relações sociais, banalização da morte e dinâmicas do sistema capitalista.
Horário: 21h
Classificação: 16 anos
Sexta-feira, dia 15
Encerrando a programação, a oficina Levando a sério papéis cômicos, com Carolina Cardinale, aborda técnicas de construção de personagens voltadas à comédia, com aplicações no teatro, audiovisual e outras linguagens. A atividade também propõe reflexões sobre o papel do humor e a responsabilidade do artista.
Horário: 14h