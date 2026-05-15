Mostra Cênica Resistências entra na reta final com dança, circo, teatro e shows gratuitos

A reta final da 7ª edição da Mostra Cênica Resistências transforma São José do Rio Preto e cidades da região em palco para uma maratona cultural gratuita que atravessa diferentes linguagens artísticas. Entre sexta, 15, e sábado, 16, o público poderá acompanhar apresentações de dança, teatro de bonecos, circo, teatro de rua, shows musicais, vivências, bate-papos e até uma experiência em realidade virtual espalhadas por espaços culturais de Rio Preto, além de Bady Bassitt e Mirassolândia. Ao todo, serão 16 atividades voltadas a públicos de diferentes idades.

A programação de sexta começa fora de Rio Preto, com apresentações teatrais em cidades da região. Em Bady Bassitt, a Cia Arte das Águas, de Ibirá, apresenta o musical sertanejo “O Menino Coruja”. Já em Mirassolândia, o Núcleo de Produção e Difusão, de Jales, encena “Meu Quarto, Minha Inocência”.

Em Rio Preto, a dança concentra os principais destaques da noite. Às 20h, o palco do Sesc Rio Preto recebe “Voyeur | Samba & Amor”, da Cia de Dança de São José dos Campos, com recurso de audiodescrição. O espetáculo reúne duas coreografias que investigam o corpo contemporâneo por meio de relações de exposição, convivência e presença em cena.

Mais tarde, às 21h30, no Clube do Lago, a companhia OBS, de Araçatuba, apresenta “Corpo História”. A montagem utiliza a expansão territorial paulista a partir das estradas de ferro como pano de fundo para provocar reflexões sobre memória, dor e identidade corporal.

A programação noturna no Contramão Bar Cultural, instalado no Clube do Lago, também integra a mostra com feira de economia criativa, show de Adriane Calixto e a vivência de dança “Charmeando”.

Sábado

No sábado, 16, último dia da Mostra Resistências, as atividades começam às 14h, no Centro Cultural Sesi Rio Preto, com a videoinstalação em realidade virtual “A Cabeça do Menino Invisível”, do artista rio-pretense Jef Telles. A obra aposta em um ambiente imersivo inspirado no realismo mágico para discutir o excesso de estímulos digitais e a relação com a criatividade.

No mesmo espaço, às 16h, a Cia Talagadá, de Itapira, apresenta “Dentro d’Água”, espetáculo voltado a crianças e adultos que recria poeticamente o universo aquático por meio do teatro de bonecos, sons, formas e interações com o público. A sessão contará com audiodescrição.

A programação segue às 18h30, no Clube do Lago, com “Arraial”, da Cia Beira Serra, de Botucatu. O espetáculo mistura elementos tradicionais do circo com pesquisas contemporâneas em comicidade, acrobacias e malabarismo.

O encerramento oficial da mostra acontece às 20h, no Anfiteatro da Represa, com “UBU: O que é Bom Tem que Continuar!”, criação dos grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Faceta e Asavessa. Inspirado nas personagens Pai e Mãe Ubu, da obra clássica “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, o espetáculo acompanha as armações e disputas de poder protagonizadas pelo casal.

Depois da apresentação, a última noite do Contramão Bar Cultural terá feira de economia criativa, show com Axé Dona Encrenca e discotecagem de DJ Harlen Félix.

Além das atrações artísticas, a mostra promove no sábado, às 11h, no Sesc Rio Preto, o bate-papo “Redes e Afetos: Encontros Bordados pelo Tempo”, reunindo artistas e agentes culturais para discutir os vínculos criados por meio da arte.

Toda a programação da Mostra Cênica Resistências é gratuita. Para os espetáculos em teatros e espaços alternativos, os ingressos devem ser retirados uma hora antes das apresentações. Já a videoinstalação em realidade virtual terá sessões individuais por ordem de chegada. Para “Dentro d’Água”, a organização recomenda retirada antecipada de ingressos pelo site do Sesi.