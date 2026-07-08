Morre aos 95 anos Benedito Ruy Barbosa

O autor Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira, 7, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica.

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Ruy Barbosa se tornou um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Suas novelas ficaram marcadas por contar histórias que retratam o Brasil rural, com personagens ligados à terra, à tradição e à cultura. Suas tramas abordaram temas como imigração, meio ambiente, relações familiares e os desafios da vida no campo.

Sua estreia na televisão foi em 1966, na TV Tupi, com a novela “Somos Todos Irmãos”. Nos anos seguintes, passou por emissoras como Excelsior, Record e Band. Em 1976, foi contratado pela Globo, onde estreou com “O Feijão e o Sonho”.

Em 1990, escreveu Pantanal para a TV Manchete, novela que se tornou um marco da teledramaturgia brasileira. O sucesso o levou de volta à Globo, onde assinou Renascer (1993), na sequência, O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999). Seu último trabalho inédito foi Velho Chico (2016), novela que também contou com a colaboração de seu neto, Bruno Luperi.