Morre a professora e bailarina Cleyde Lerro Filiage, aos 89

A professora e bailarina Cleyde Fernandes Lerro Filiage morreu aos 89 anos. Com mais de 60 anos de dedicação à arte, ao ensino e à formação, ela era considerada uma das mais respeitadas professoras de ballet clássico e contemporâneo do interior paulista.

O velório é realizado desde as 10h30, no Cemitério Jardim da Paz. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Ressurreição, na Vila Ercília.

Segundo a São Paulo Companhia de Dança (SPCD), Cleyde era formada em piano erudito, tendo se aperfeiçoado posteriormente em São Paulo com diversos mestres, entre eles Gilberto Tineti. Iniciou seus estudos em dança em Rio Preto, com os professores Nelso Santos (Rio de Janeiro), Rafic Garzuzi (São Paulo) e Haroldo Moraes (Teatro Guaíra).

Desde 1970 lecionava balé, inicialmente no Colégio Santo André e no Clube dos Médicos. Em 1980, fundou sua própria escola de dança. Em 1971, aprimorou-se no Ballet Stagium, realizando cursos de jazz, balé contemporâneo e clássico. Antes mesmo da inauguração do Teatro Municipal, já promovia apresentações anuais no palco do Rio Preto Automóvel Clube.

Participou de importantes projetos culturais, como o SESC Móbil (1988), “Olhar a Dança” e “Dança Sesc” (1997). Nesta última ocasião, trouxe sua ex-aluna Cássia Lopes, então radicada na Alemanha, para se apresentar com suas alunas nos palcos do SESC. Em 1985, foi convidada pelo Grupo Cisne Negro (São Paulo) para participar da montagem de “O Quebra-Nozes” em sua cidade, realizando cinco apresentações no Teatro Municipal.

Desde 1989, trabalhou com Juan Castiglione, do Studio3, e com o maestro Ricardo Ordoñez, que colaboraram em coreografias para sua escola e ministraram aulas de balé clássico, contemporâneo e jazz. Participou ainda do primeiro circuito de oficinas de Ballet Russo, realizado em 1996.

Cleyde deixa os filhos, Luciana, Iguiberto Junior e Simone.