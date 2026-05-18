Mila Menin grava DVD em Rio Preto com participações especiais do sertanejo

Rio Preto entra no clima sertanejo nesta terça-feira, 19, com a gravação do DVD “Baile da Mila”, novo projeto da cantora Mila Menin. O evento será realizado a partir das 19h, no Garden Noor, e deve reunir fãs, convidados e nomes conhecidos da música regional em uma noite marcada por muita música e estrutura grandiosa.

Vivendo uma nova fase na carreira, Mila aposta em um projeto com identidade moderna e atmosfera de festa para apresentar ao público um repertório envolvente e cheio de participações especiais. Entre os convidados confirmados estão Bruninho & Davi, Day & Lara, Fiduma & Jeca, Naessa, Heitor, DJ Ju Balbi, Mateus Menin e Open Farra.

Nas últimas semanas, a artista intensificou a divulgação do DVD com ações em bares da cidade e aparições surpresas, movimentando as redes sociais e criando expectativa entre o público rio-pretense. A proposta do “Baile da Mila” é transformar a gravação em uma experiência imersiva, com o público participando ativamente do espetáculo.

A expectativa é de casa cheia no Garden Noor para acompanhar um dos momentos mais importantes da trajetória da cantora, que vem conquistando espaço na cena sertaneja regional. O evento também conta com patrocínio oficial da Rádio Diário 89.9.

Os ingressos estão à venda por R$ 60, pela plataforma Zé do Ingresso.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura