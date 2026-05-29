Miguel Montenegro lança seu primeiro clipe

Aos 15 anos, o músico Miguel Montenegro dá mais um passo na carreira artística com o lançamento do clipe de “Stay Away From Me”, sua primeira música autoral. A estreia será nesta sexta-feira, 29, às 19h, no canal oficial do artista no YouTube, marcando uma nova fase para o jovem rio-pretense que vem construindo espaço na cena musical desde a infância.

Filho de músico e cercado por instrumentos desde cedo, Miguel começou a demonstrar interesse pela música ainda criança, especialmente pela bateria. Com o passar dos anos, aprendeu de forma autodidata a tocar violão, guitarra e teclado, além de participar de apresentações em eventos e festivais de talentos em Rio Preto.

O lançamento do clipe chega após a música já ter sido disponibilizada nas plataformas digitais e reforça a aposta do artista em um repertório autoral. Nas redes sociais, Miguel compartilha bastidores da rotina musical, apresentações e novidades da carreira pelo perfil de Instagram @miguelmontenegro.official.

Por trás do início artístico precoce, existe também uma trajetória marcada pela superação. Nascido em 2010 com uma grave cardiopatia, Miguel precisou passar por uma cirurgia de alto risco aos oito dias de vida. Ao longo dos anos, enfrentou outros procedimentos médicos, incluindo uma cirurgia na coluna, sem abandonar o vínculo com a música.

Hoje, o jovem afirma que a arte se transformou em propósito. “Na hora que olhei pra cima, me acendeu uma chama, dizendo que eu deveria continuar com meus sonhos e com o que eu mais amo nessa vida, a música.”

Miguel também coleciona experiências incomuns para a idade. Foi convidado a tocar com a banda Angra e teve contato com Eloy Casagrande, atual baterista da banda Slipknot.