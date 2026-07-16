Mercado Municipal completa 82 anos e promove três dias de festa gratuita em Rio Preto

Poucos lugares traduzem tão bem a história cotidiana de Rio Preto quanto o Mercado Municipal. Entre bancas, aromas, sabores e encontros que atravessam gerações, o Mercadão chega aos 82 anos neste domingo, 19, celebrando não apenas sua longevidade, mas também o papel que continua desempenhando como um dos principais espaços de convivência da cidade. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação gratuita a partir desta sexta-feira, 17, até domingo, 19, com apresentações musicais e atrações voltadas ao público infantil.

As atividades serão distribuídas nos dois decks externos do Mercado Municipal, nas ruas Silva Jardim e Jorge Tibiriçá, sempre das 11h às 14h. Já as crianças poderão encontrar personagens infantis circulando pelo espaço interno no sábado, 18, e no domingo, 19, das 10h às 12h.

A programação começa na sexta-feira com apresentações do Grupo Mistura Divina, no deck da Rua Silva Jardim, e do cantor Gui Fernandes, no deck da Rua Jorge Tibiriçá.

No sábado, o samba e o choro assumem o protagonismo. O grupo Samba do Lelê se apresenta no deck da Silva Jardim, enquanto o Grupo Estação do Choro toca na Jorge Tibiriçá. Além da música, personagens infantis vão circular pelo interior do Mercadão durante a manhã.

No domingo, data em que o Mercado Municipal completa oficialmente 82 anos, a programação terá show de Bozó no deck da Silva Jardim e nova apresentação do Grupo Estação do Choro na Jorge Tibiriçá. As atrações para as crianças também retornam entre 10h e 12h.

Patrimônio da cidade

Inaugurado em 19 de julho de 1944, o Mercado Municipal foi criado como centro de abastecimento para a comercialização de frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, temperos e outros alimentos. Ao longo das últimas oito décadas, consolidou-se como um dos principais cartões-postais de Rio Preto, reunindo comércio, gastronomia e tradições que atravessam gerações.

A secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres, destaca a importância histórica do espaço. “O Mercado Municipal é um patrimônio vivo de Rio Preto e um dos principais símbolos da nossa história, da nossa cultura e da nossa economia. Ao celebrarmos seus 82 anos, reafirmamos o compromisso da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em preservar suas tradições, valorizar os concessionários e promover ações que fortaleçam esse espaço tão importante para a cidade. Mais do que um centro de comércio, o Mercadão é um ponto de encontro de gerações, que preserva memórias, impulsiona o turismo e contribui para o desenvolvimento do município”, finaliza.

Programação

Sexta-feira (17), das 11h às 14h

Deck Silva Jardim: Grupo Mistura Divina

Deck Jorge Tibiriçá: Gui Fernandes

Sábado (18), das 11h às 14h

Deck Silva Jardim: Samba do Lelê

Deck Jorge Tibiriçá: Grupo Estação do Choro

Personagens infantis, das 10h às 12h

Domingo (19), das 11h às 14h