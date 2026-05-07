Mentoria em Rio Preto ensina como transformar ideias em projetos culturais aprovados

Muitas ideias artísticas encontram no papel um obstáculo maior do que a própria criação. Projetos promissores acabam barrados por falhas técnicas, falta de organização ou dificuldade em traduzir a potência de uma proposta para a linguagem exigida por editais e leis de incentivo. É justamente nesse ponto de encontro entre criação e estruturação que nasce a mentoria “Da Ideia ao Projeto Cultural”, conduzida pela atriz, produtora e gestora cultural Drica Sanches, nos dias 27 e 28 de maio, no Espaço Fábrica de Sonhos.

Voltada a artistas, produtores, gestores culturais, estudantes e fazedores de cultura em geral, a formação propõe um mergulho prático na construção de projetos culturais mais consistentes e alinhados às exigências técnicas dos processos seletivos. A atividade também é direcionada a pessoas que já tentaram aprovar propostas anteriormente, mas não obtiveram sucesso.

As inscrições já estão abertas, com investimento de R$ 397 no primeiro lote, válido até 15 de maio, e R$ 447 no segundo lote, disponível até 27 de maio.

Durante a mentoria, os participantes terão acesso a ferramentas e estratégias para estruturar propostas culturais desde a fase inicial. Entre os temas abordados estão definição de objetivos, justificativa, público-alvo, impacto cultural, elaboração de plano de comunicação, acessibilidade, orçamento e cronograma.

“A mentoria aborda desde a estruturação inicial da proposta até pontos fundamentais como definição de objetivos, justificativa, público-alvo e impacto cultural, além da elaboração de plano de comunicação, acessibilidade, orçamento e cronograma. Também apresento erros recorrentes que comprometem a aprovação, bem como estratégias para alinhar os projetos às exigências de editais e leis de incentivo”, afirma Drica Sanches.

Segundo a produtora cultural, a proposta da formação vai além da dimensão técnica e busca fortalecer a autonomia dos participantes dentro do setor cultural, ampliando possibilidades de atuação profissional e captação de recursos.

Com trajetória artística iniciada em 1986, Drica é graduada em Produção e Gestão Cultural e pós-graduanda em Economia Criativa, Cultura e Inovação. Cofundadora da Cia. Fábrica de Sonhos acumula mais de 30 espetáculos teatrais produzidos.

Especialista em elaboração e execução de projetos culturais, já aprovou e realizou mais de 60 projetos por meio de editais e leis de incentivo. Também presidiu a FETARRP e a ASSOCIART, entidades ligadas ao fortalecimento do setor cultural em Rio Preto. Atualmente, atua como diretora de Economia Criativa e Captação de Recursos da Acirp e é coidealizadora do festival "Em Janeiro Teatro para Crianças é o Maior Barato".