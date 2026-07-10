Memórias de Neves Paulista se transformam em arte e solidariedade

As lembranças da infância, da juventude e da história de Neves Paulista ganharam forma em dez telas produzidas pelo artista plástico e professor Francisco Rodrigues Simão, conhecido como Mestre Chico. As obras serão doadas ao Lar São Vicente de Paulo para arrecadar recursos destinados à manutenção da entidade.

Natural de Rio Preto e morador de Ribeirão Preto, Mestre Chico viveu parte da infância e juventude em Neves Paulista. O vínculo com a cidade motivou a criação da série, que retrata locais e personagens marcantes da história local, como a Igreja Matriz, a antiga farmácia da família, o cinema, a Prefeitura, o Clube de Campo Moema, o Neves Clube e o Hospital.

A ação beneficente será acompanhada por uma campanha especial do Lar São Vicente de Paulo. A partir de 12 de julho, começam as vendas de pizzas da entidade. A cada 100 pizzas vendidas, ao valor de R$ 50 cada, será realizado o sorteio de uma das telas doadas por Mestre Chico. Os sorteios acontecerão no dia 12 de setembro, por meio do site sorteio.com.

As obras também ficarão expostas no saguão do Lar dos Velhinhos de Neves Paulista entre os dias 5 e 12 de setembro, permitindo que a população conheça de perto os trabalhos do artista. A iniciativa une arte, memória e solidariedade em benefício dos idosos atendidos pela instituição.

Esta não é a primeira ação beneficente de Mestre Chico voltada ao município. Em 2019, ele participou do lançamento do livro “Neves Paulista: uma geração de meninos bons de bola”, cuja arrecadação também foi revertida para o Lar São Vicente de Paulo.

Estagiária sob a supervisão de Salomão Boaventura