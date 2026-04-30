MC Livinho traz turnê de despedida a Rio Preto

O MC Livinho se apresenta em Rio Preto neste sábado, 2, a partir das 21h, na Villa Império, com a turnê “Fazer Falta Tour Final”, que marca o encerramento de um ciclo de 15 anos na carreira do artista.

Livinho anunciou no fim de fevereiro, por meio das redes sociais, que fará uma pausa por tempo indeterminado na carreira, após cumprir sua agenda de shows ao longo de 2026. A turnê leva o nome de um de seus sucessos, que ultrapassa 65 milhões de visualizações no YouTube, e simboliza esse momento de despedida dos palcos.

Conhecido por hits que marcaram gerações e dominaram as paradas, o cantor chega à cidade com uma apresentação especial, pensada para ser uma das mais marcantes dessa fase. Rio Preto está entre os palcos escolhidos para esse encerramento.

O evento acontece na Villa Império, localizada na Estrada João Pereira Filho, 95, no bairro Brejo Alegre. Segundo a organização, o público pode esperar um show de longa duração, com cerca de duas horas, estrutura reforçada e uma experiência diferenciada. “Vai ser incrível. Ele preparou um show todo especial, com muita estrutura no palco. Quem for vai se surpreender. A expectativa é a melhor possível”, destaca a produção.

Os ingressos estão disponíveis pelo site da Central de Eventos, com quatro setores: área VIP por R$ 70, front stage por R$ 110, camarote open bar por R$ 250, com acesso à frente do palco, e lounge para até 12 pessoas, com valores a partir de R$ 208. A entrada de menores de 16 anos é permitida somente acompanhados pelos pais ou responsáveis.