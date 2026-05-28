Maroon 5 confirma show em Rio Preto no dia 6 de setembro

A banda Maroon 5 confirmou apresentação em Rio Preto no dia 6 de setembro, no Recinto de Exposições, abrindo a turnê pelo Brasil e colocando a cidade novamente na rota de uma das maiores bandas mundiais.

Liderado por Adam Levine, o grupo desembarca no Brasil para uma série de apresentações. Depois do show em Rio Preto, a banda segue para a Capital paulista, onde se apresenta no dia 8 de setembro, no Nubank Arena, antigo Allianz Parque. No dia 10, a apresentação é em Salvador. Já no dia 12 de setembro, o Maroon 5 sobe ao palco do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

A pré-venda de ingressos pelo Ticketmaster começa nesta sexta-feira, 29, exclusiva para clientes Santander. Já a venda geral será aberta no dia 1º de junho.

Conhecida por hits como “Sugar”, “Girls Like You”, “This Love”, “Memories” e “She Will Be Loved”, a banda acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e mantém uma das carreiras mais populares do pop internacional nas últimas duas décadas.

A confirmação do show também reforça o crescimento de Rio Preto como destino de grandes turnês nacionais e internacionais, ampliando o circuito de entretenimento da região.