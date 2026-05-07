Marco Rennó transforma experiência de luto em música sobre amor materno

O artista de Rio Preto, Marco Rennó, lança uma música especial em homenagem ao Dia das Mães. A canção “Blues das Mães” foi inspirada em vivências pessoais e também em histórias próximas, trazendo uma reflexão sobre o amor materno e a saudade.

Segundo o artista, a ideia surgiu durante uma conversa com um colega que havia perdido a mãe recentemente. O momento fez com que Rennó lembrasse da própria experiência de luto.

“Eu era bem novo quando minha mãe faleceu. No caso dele, ele já estava mais maduro, então imagino que o choque tenha sido diferente”, conta.

A partir dessa conversa, surgiu a construção da música. O cantor relembra que uma frase inspirada no poeta Carlos Drummond de Andrade ajudou a dar forma à composição.

“Veio a ideia de que as mães deveriam ser eternas. E aí eu pensei: na verdade, elas são eternas no coração da gente”, explica.

A música começou a ganhar forma a partir dessa reflexão. Na primeira parte, Rennó fala sobre sua própria mãe. Já na segunda, amplia o sentido da canção para todas as mães, destacando o caráter coletivo do sentimento. “Todo mundo tem esse amor pelas mães, é algo que une as pessoas”, afirma.

O artista também relembra o impacto da perda na juventude e a forma como isso mudou sua percepção sobre a convivência. “Quando a gente tem, às vezes não percebe o quanto é importante. Só entende de verdade quando perde”, diz.

Finalizada recentemente, a música ainda não foi disponibilizada nas plataformas digitais. Por enquanto, pode ser ouvida por meio de um link compartilhado pelo artista.

* Estagiária sob a supervisão de Salomão Boaventura

A trajetória de Marco Rennó inclui trabalhos autorais lançados ao longo dos últimos anos, entre eles os singles “Rock Brazuca” e “Alvorada, Alvoroço”.