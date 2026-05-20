Make-A-Wish Brasil abre inscrições para restaurantes participarem de campanha solidária

A possibilidade de transformar um prato em esperança, afeto e memória afetiva para crianças que enfrentam doenças graves está novamente à mesa. A Make-A-Wish Brasil abriu inscrições para a quarta edição do “Wish Dish”, campanha nacional que convida restaurantes de Rio Preto e de todo o País a criarem um prato solidário durante o mês de julho. Os estabelecimentos interessados podem se cadastrar até 15 de junho por meio de formulário eletrônico ou pelo e-mail da organização, em uma mobilização que une gastronomia e impacto social em favor da realização de sonhos.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário online disponível em Make-A-Wish Brasil ou pelo e-mail [email protected].

Durante a campanha, realizada entre 1º e 31 de julho, os restaurantes participantes destinam parte das vendas de um prato especial do cardápio — batizado de “Wish Dish” — para ajudar a financiar sonhos de crianças e adolescentes atendidos pela instituição. A proposta é simples: transformar experiências gastronômicas em uma corrente de solidariedade capaz de gerar recursos, acolhimento e esperança.

Criada em 2023, a iniciativa já reuniu mais de 30 marcas em todo o País, entre elas redes como Abbraccio, Frango Assado e restaurantes do Grupo Alife, responsável por operações como Ninetto, Nino, Forno da Pino e Peppino. Juntas, as edições anteriores resultaram na venda de mais de 18 mil pratos solidários.

A campanha é considerada a principal ação anual da Make-A-Wish Brasil e integra uma das maiores iniciativas globais da Make-A-Wish International, organização presente em mais de 50 países e responsável pela realização de mais de 615 mil sonhos desde a década de 1980.

Segundo dados da “Theory of Change” (“Teoria da Mudança”), estudo global da instituição, 92% das crianças atendidas apresentaram melhor adesão aos tratamentos após iniciarem a chamada “jornada do sonho”, marcada por experiências, encontros e surpresas até a concretização do desejo escolhido. O impacto também alcança familiares, amigos e redes de apoio.

“O Wish Dish nasceu para conectar a gastronomia, uma frente que faz parte do nosso cotidiano, a uma causa transformadora. A cada edição, observamos novos restaurantes se unindo à campanha para tornar sonhos possíveis e, mais do que arrecadar recursos, criamos uma corrente de solidariedade por meio de momentos especiais, capazes de construir memórias afetivas em uma fase tão delicada da vida dessas crianças, assim como de seus familiares e amigos”, destaca Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish Brasil.

Ao longo de junho, os estabelecimentos cadastrados receberão treinamento sobre a campanha, além de materiais de comunicação, itens de decoração e kits de apoio para a divulgação da ação nos restaurantes. O resultado final da arrecadação e o número de sonhos realizados serão divulgados em agosto.

Fundada em 2008, a Make-A-Wish Brasil tem sede em São Paulo e atua na realização de sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves em todo o território nacional. A organização já realizou mais de 4 mil sonhos no País com apoio de voluntários, doadores e empresas parceiras.

Wish Dish 2026

Inscrições: até 15 de junho

Treinamento e envio dos kits: de 15 a 19 de junho

Campanha nos restaurantes: de 1º a 31 de julho

Divulgação dos resultados: 24 de agosto

Mais informações e doações podem ser feitas pelo site da Make-A-Wish Brasil.