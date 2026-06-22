Luigi e os Pirandellos leva show gratuito à Praça Rui Barbosa em Rio Preto

A Praça Rui Barbosa, no centro de Rio Preto, será tomada por guitarras, bateria e canções que atravessaram gerações no próximo sábado, 27. A banda Luigi e os Pirandellos apresenta o show “O rock morreu, mas nós temos um álibi” dentro da programação do Universidade na Praça, iniciativa da Unesp/Ibilce que busca aproximar a produção acadêmica e cultural da população. A apresentação está marcada para as 11h30 e terá entrada gratuita.

Antes do quarteto subir ao palco, a bateria Psicoteria abre a programação musical às 10h30. Ao longo do dia, o público também poderá conhecer projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no campus da universidade em Rio Preto.

Fundada no ambiente universitário da Unesp/Ibilce e em atividade há 16 anos, a banda Luigi e os Pirandellos reúne Bruna Venancio (voz), Alvaro Hattnher (baixo), Alex Wolf (bateria) e Fernando Poiana (guitarra). No repertório, músicas autorais dividem espaço com clássicos do rock que ajudaram a moldar a identidade sonora do grupo.

Para Poiana, a escolha de ocupar espaços públicos fortalece a relação entre artistas e comunidade.

“A praça é o ‘palco’ no qual a diversidade cultural e a desdém político-social brigam por protagonismo na roda-viva cotidiana”, explica. “Desse modo, fazer shows em praças é sempre uma experiência profundamente enriquecedora”, completa.

Em sua segunda edição, o Universidade na Praça tem como objetivo divulgar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura desenvolvidas pelo instituto, além de apresentar informações sobre os cursos oferecidos e as formas de ingresso na universidade.

Das 9h às 14h, estudantes, professores e pesquisadores estarão em estandes mostrando projetos e ações que evidenciam a contribuição da universidade para a sociedade. A programação reúne atividades culturais e acadêmicas em um mesmo espaço, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido no campus.

O Universidade na Praça será realizado no sábado, 27, a partir das 9h, na Praça Rui Barbosa, em Rio Preto.