Livre Produções apresenta espetáculos educativos em programação do Maio Laranja

O teatro deixa o conforto da ficção para encarar uma realidade dura e urgente. Em meio à campanha Maio Laranja, dedicada à prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, a Livre Produções percorre cidades da região com três espetáculos que transformam histórias de violência em alerta coletivo.

Com roteiros de Patrícia Padilla e Anderson Niels, e direção e produção de Leandro Aveiro, as peças apostam em narrativas diretas, muitas vezes incômodas, para provocar identificação e, sobretudo, encorajar denúncias.

O ponto de maior visibilidade será em Rio Preto, no dia 19, com a apresentação da peça “Diga Não!”, em uma ação no Calçadão realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, marcando a primeira parceria do grupo com a pasta no município.

A apresentação concentra atenção especial por integrar uma ação pública com participação de crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais do município. Além de Rio Preto, o espetáculo “Diga Não!” percorre diferentes cidades entre os dias 11 e 22, passando por Mendonça, Icém, Nhandeara, Ida Iolanda, Marapoama, Gastão Vidigal e Fernão, na região de Marília.

Nesta montagem, cinco histórias independentes mostram situações de risco enfrentadas por jovens que conseguem evitar o abuso ao se lembrar de orientações recebidas de familiares. Entre as cenas, os atores dialogam com o público, destacando sinais de perigo e caminhos possíveis de proteção.

A peça “Papel Amassado” reestreia no dia 14, em Nova Granada, com quatro sessões em duas escolas. A história acompanha uma adolescente vítima de abuso cometido pelo avô. Entre tentativas frustradas de pedir ajuda, registradas em folhas que acabam amassadas e escondidas, o desfecho se dá quando a mãe encontra um dos bilhetes e denuncia o agressor.

Já “A Culpa não é sua” será apresentada no dia 20, em Nova Luzitânia, durante a feira noturna. A trama mostra um homem que se passa por um adolescente para atrair uma vítima. Após o crime, a jovem encontra o abusador em contato com sua irmã mais nova e decide denunciá-lo à polícia.

A proposta das encenações vai além do palco. Ao circular por escolas, feiras e espaços públicos, o grupo busca ampliar o alcance da mensagem, atingindo não apenas crianças e adolescentes, mas também adultos responsáveis por identificar e interromper ciclos de violência.

O elenco reúne Anderson Niels, Leandro Aveiro, Nilza Yara, Patrícia Padilla, Rafaela Merighi, Rose Chicória e Rosi Rossine.