Leonardo Leopardo leva música, histórias e incentivo à leitura ao Teatro Municipal

Em uma apresentação divertida, musical e cheia de imaginação, o escritor Leonardo Leopardo leva as crianças a embarcarem no universo mágico dos livros, das histórias e da criatividade. O evento acontece no dia 26 de maio, terça-feira, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto.

Com músicas, brincadeiras e interações, Leonardo mostra que ler pode ser tão divertido quanto brincar. Entre rugidos de leopardo, histórias engraçadas, palavras curiosas e momentos de participação da plateia, as crianças descobrem como nasce um escritor e aprendem, de forma leve e encantadora, a importância da leitura, da imaginação e da expressão por meio da escrita.

“A ideia é incentivar a criançada no caminho da leitura e da cultura, despertando a curiosidade para continuarem buscando conhecimento e desenvolvendo habilidades criativas, pró-ativas e inteligência emocional”, afirma Leonardo.

Serão realizadas duas sessões, às 9h e às 14h. Primeiro, serão apresentadas cinco animações musicais, com duração aproximada de 12 minutos. Em seguida, acontece uma palestra de cerca de 40 minutos voltada às crianças da rede pública, levadas pelas escolas participantes. O evento é destinado especialmente para crianças de até 4 anos.

A experiência educativa e lúdica foi criada para despertar o amor pelos livros nas crianças pequenas, incentivando a criatividade, a curiosidade e o prazer em aprender. “A leitura abre caminhos e, muitas vezes, pode ser o único meio para as crianças conquistarem e realizarem seus sonhos”, destaca o escritor.

Leonardo também comenta sobre a expectativa para as apresentações: “Espero que as crianças saiam muito felizes, cheias de alegria no coração e, principalmente, com uma sementinha de curiosidade sobre o mundo”.

Além das apresentações, Leonardo é autor do livro infantil “O Menino que Pesadelava”, que acompanha a história de um garoto que sonha em ser piloto da Força Aérea e embarca em uma viagem ao passado para revisitar sete dias marcados por pesadelos e desafios, enfrentando seus maiores medos com coragem.

Estagiária sob supervisão de Lucas Israel.