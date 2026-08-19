Laura, 98; Glória, 91: dia de adeus às duas divas
Laura Cardoso, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, teve uma carreira de mais de oito décadas e se tornou uma das figuras mais importantes da dramaturgia; o dia foi também de despedida de Glória Menezes, outra gigante da teledramaturgia
por Agência Estado
Publicado em 18/08/2026 às 21:33Atualizado em 18/08/2026 às 21:48
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