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Lançamento literário

Luto leva escritor de Rio Preto a retomar a literatura e publicar livros sobre espiritualidade

As obras “Amor para a Eternidade – O Despertar da Consciência” e “O Caminho para a Felicidade”, de Valter Petenel foram produzidas a partir de experiências pessoais e de sua busca por novos sentidos

por Redação
Publicado em 07/08/2026 às 18:48Atualizado em 08/08/2026 às 09:33
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Valter Petenel lança duas obras neste sábado, no Rio Preto Shopping, com reflexões sobre amor, perdão e sentido da vida (Instagram/Divulgação)
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Valter Petenel lança duas obras neste sábado, no Rio Preto Shopping, com reflexões sobre amor, perdão e sentido da vida (Instagram/Divulgação)
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O escritor Valter Petenel lança, no sábado, 15, às 17h, no Empório Cultural do Rio Preto Shopping, os livros “Amor para a Eternidade – O Despertar da Consciência” e “O Caminho para a Felicidade”. As obras abordam temas ligados à espiritualidade, ao amor, ao perdão e à busca por sentido, reflexões que, segundo o autor, passaram a fazer parte de sua

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