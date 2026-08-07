Lançamento literário
Luto leva escritor de Rio Preto a retomar a literatura e publicar livros sobre espiritualidade
As obras “Amor para a Eternidade – O Despertar da Consciência” e “O Caminho para a Felicidade”, de Valter Petenel foram produzidas a partir de experiências pessoais e de sua busca por novos sentidos
por Redação
Publicado em 07/08/2026 às 18:48Atualizado em 08/08/2026 às 09:33
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