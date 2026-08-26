Lagum abre show do Maroon 5 em Rio Preto

A banda mineira Lagum abre, no dia 6 de setembro, em Rio Preto, a sequência de três shows do Maroon 5 no Brasil. A apresentação marca um momento especial para o grupo, que completa dez anos de carreira em 2026 — justamente o ano que batiza uma de suas músicas mais conhecidas, lançada em 2016.

A apresentação será a primeira de uma sequência de três datas da banda norte-americana no Brasil. Depois de Rio Preto, o Maroon 5 passa por São Paulo, no dia 8, e Salvador, no dia 10. Os ingressos estão disponíveis pela Ticketmaster.

O vocalista Pedro Calais associa o convite a uma lembrança da infância e à influência que o Maroon 5 exerceu em sua formação musical.

“Quando chegou o convite pra gente abrir os shows do Maroon 5, eu desbloqueei uma lembrança de criança, do meu primeiro MP3 player e do carro da minha mãe, em ambos eu ouvia diariamente o primeiro álbum do Maroon 5. Uma banda que faz o pop ser rock e o rock ser pop. Isso foi inspirador pra mim. Me sinto honrado em dividir essas noites com eles, e espero que isso engrandeça mais ainda nossa carreira. Nosso sonho é um dia também fazer um show solo num estádio”

O baixista Chicão também destaca a relação antiga com a banda norte-americana. “Eu escuto Maroon 5 desde criança, então esse convite foi muito incrível e mexeu muito comigo, já que foi uma das bandas que me inspiraram a ser músico. Então vai ser um prazer enorme para a gente estar com eles nesses dias, levando também o nosso público e mostrar o nosso som para outras pessoas”

A passagem pelo palco de Rio Preto ocorre, portanto, em um momento de celebração e expansão para a Lagum. A banda chega aos dez anos de trajetória com uma agenda que combina a abertura dos shows do Maroon 5 e uma nova turnê, levando ao público o repertório construído ao longo da carreira.

A apresentação brasileira do Maroon 5 também antecede a participação do grupo no Rock in Rio, marcada para 12 de setembro. A passagem pelo país integra a turnê internacional Love Is Like, que reúne músicas de diferentes fases da carreira do grupo liderado por Adam Levine.