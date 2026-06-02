Juninão de Guapiaçu terá shows de Carreiro & Capataz e Bruna Viola com entrada gratuita

Música sertaneja, comidas típicas, decoração temática e clima de festa prometem animar o público em Guapiaçu nos dias 12 e 13 de junho durante mais uma edição do tradicional Juninão. Com entrada gratuita, o evento será realizado na Praça da Matriz, a partir das 19h, reunindo moradores e visitantes em dois dias de celebração da cultura junina.

A programação contará com grandes atrações musicais. Na primeira noite, o público poderá acompanhar o show da dupla Carreiro & Capataz. Já no segundo dia, quem sobe ao palco é a cantora Bruna Viola.

Pensando em quem não quer perder nenhum momento da festa nem do futebol, a organização também preparou a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos em um telão instalado na praça, proporcionando uma experiência especial para os torcedores durante o evento.

Além dos shows, o Juninão terá barracas com comidas típicas comandadas pelas escolas do município, valorizando a participação da comunidade e oferecendo diversas opções gastronômicas ao público. A decoração temática também promete transformar a Praça da Matriz em um cenário típico das tradicionais festas juninas, com bandeirinhas, cores e elementos que remetem à cultura popular brasileira.

Com uma programação que une música, entretenimento, gastronomia e tradição, a expectativa é de que o Juninão reúna um grande público e fortaleça ainda mais uma das festas mais aguardadas do calendário cultural de Guapiaçu.

A entrada é gratuita e o evento acontece nos dois dias a partir das 19h. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais da Prefeitura de Guapiaçu.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura