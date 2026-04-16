O MITO EM XEQUE

Juliete Vasconcelos lança livro que questiona o amor materno incondicional no FrESTA

Obra parte de pesquisa em criminologia para discutir negligência, abuso e idealização da maternidade

por Salomão Boaventura
Publicado há 6 horasAtualizado há 6 horas
Juliete Vasconcelos aborda maternidade sem idealização em novo livro lançado durante festival em Rio Preto (Arquivo Pessoal)
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Juliete Vasconcelos aborda maternidade sem idealização em novo livro lançado durante festival em Rio Preto (Arquivo Pessoal)
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A ideia de que toda mãe ama de forma incondicional — repetida como verdade absoluta — é o ponto de tensão do novo livro da escritora Juliete Vasconcelos, que lança, na próxima quarta-feira, dia 22, a obra “A inverdade sobre o amor incondicional materno: nem toda mãe é capaz de amar, proteger e cuidar”, durante a programação do FrESTA – Jornada Literária Apocalíptica, em São José do Rio Preto.

Conhecida por suas narrativas de suspense e por abordar temas como violência e os limites da mente humana, a autora entra agora no campo da não ficção com um trabalho que parte de sua formação em Criminologia. O livro tem origem em um artigo acadêmico desenvolvido em sua pós-graduação e propõe uma análise crítica da construção social da maternidade.

A obra se debruça sobre situações em que o ideal de cuidado e proteção não se concretiza, reunindo revisão bibliográfica e abordagem qualitativa para discutir contextos de negligência, abuso e violência. Ao trazer esses casos para o centro do debate, a autora tensiona uma ideia culturalmente enraizada e convida à reflexão sobre a complexidade das relações familiares.

O lançamento ocorre de forma online e integra a quinta edição do FrESTA, que acontece entre os dias 21 e 26, com programação voltada à literatura em diálogo com outras linguagens artísticas.

A transição para a não ficção marca um novo momento na trajetória de Juliete, que mantém, no entanto, a proximidade com temas densos e realistas. Em sua produção anterior, a autora já explorava questões como psicopatia, violência de gênero e abuso infantil, elementos que agora aparecem sob uma perspectiva analítica.

Antes do lançamento, Juliete participa da 4ª edição do BCX – Blumenau Comics Experience, entre os dias 17 e 19, em Santa Catarina, onde integra a programação da Mandrágora Editora com sessões de autógrafos e encontros com leitores.

Ainda em abril, a escritora também estará no Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. No dia 30, participa da mesa “Quando insanidade e crueldade andam lado a lado – O True Crime na Literatura”, que discute os limites éticos da narrativa de crimes reais e o interesse do público por esse tipo de história.

Natural de Itapeva (SP) e radicada em Sorocaba, Juliete Vasconcelos constrói sua trajetória literária a partir de temas intensos e já foi reconhecida com prêmios como o Book Brasil 2020 e o Prêmio Ecos da Literatura.

Com o novo livro, a autora amplia sua atuação e insere seu trabalho em um debate mais direto sobre questões sociais contemporâneas, propondo uma leitura menos idealizada — e mais complexa — da maternidade.