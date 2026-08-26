Joga Rio Preto promove dia de jogos de tabuleiro e RPG neste sábado

Mais de 50 jogos de tabuleiro e mesas de RPG estarão disponíveis ao público neste sábado, 29, durante a segunda edição do Joga Rio Preto. Gratuita, a programação acontece das 9h às 17h, no Complexo Swift de Educação e Cultura, em Rio Preto.

Entre as opções estão jogos clássicos, como xadrez e damas, além de títulos modernos. Quem nunca teve contato com os jogos também poderá participar: monitores voluntários estarão no local para explicar as regras e auxiliar nas partidas para quem estiver tendo o primeiro contato com esse tipo de jogo.

O evento também terá mesas de RPG, conduzidas por mestres voluntários. A proposta é apresentar ao público o gênero que combina interpretação de personagens, narrativas e aventuras coletivas.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Rio Preto, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e Educação.

A entrada é gratuita e não é necessário ter experiência prévia com jogos para participar.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram @jogariopreto.