Jackie Brambilla, de Rio Preto, inicia temporada de shows em cruzeiro na Europa
Ao lado do maestro Alberto Miguel, cantora com trajetória em Rio Preto embarca em temporada de sete meses com apresentações na Alemanha, Noruega, França e Espanha
A cantora Jackie Brambilla inicia um novo capítulo da carreira em alto-mar. Depois de consolidar sua trajetória artística em Rio Preto e conquistar público em diferentes regiões do País, a artista embarca em uma turnê internacional de sete meses pela Europa a bordo do navio MSC Euribia, da MSC Cruzeiros. A temporada também marca o lançamento oficial do Duo Vanilla Sky, projeto musical desenvolvido ao lado do maestro e pianista Alberto Miguel.
A turnê passará por países como Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, França e Espanha, levando ao público europeu um espetáculo que mistura música brasileira, clássicos internacionais e diferentes referências sonoras. A proposta do Duo Vanilla Sky surgiu a partir das experiências nos concertos “Europa in Concert” e “America in Concert”, mas ganhou agora um formato próprio, pensado para circular em rotas internacionais.
“Essa turnê representa a realização de um sonho. Levar nossa música para outros países, partindo de uma trajetória construída em Rio Preto, é algo muito especial”, afirma Jackie.
A cantora ampliou o repertório ao longo da carreira solo e passou a incorporar apresentações em inglês, francês, espanhol e italiano. Entre os trabalhos de destaque está a gravação de “Cama de Rosas”, inspirada no clássico da banda Bon Jovi, movimento que ajudou a consolidar uma identidade artística marcada pela versatilidade.
Mesmo não sendo natural de Rio Preto, Jackie construiu na cidade uma base importante de público e circulação artística. “O Duo Vanilla Sky nasceu com a proposta de conectar pessoas através da música, independente da idade ou do estilo. É um espetáculo pensado para emocionar e surpreender”, diz a cantora.
Para Alberto Miguel, a parceria encontrou equilíbrio entre refinamento técnico e comunicação direta com o público. “A união com a Jackie trouxe uma nova leitura musical ao projeto. Conseguimos criar um show sofisticado, mas, ao mesmo tempo, acessível, que conversa com diferentes públicos”, afirma.