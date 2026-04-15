Inscrições da Política Aldir Blanc são estendidas até 24 de abril em Rio Preto

A poucos dias do encerramento previsto, a Prefeitura de Rio Preto decidiu estender o prazo de inscrições para os editais vinculados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), numa tentativa de ampliar o alcance dos recursos federais entre artistas, coletivos e espaços culturais da cidade. Agora, interessados têm até as 17h do dia 24 de abril de 2026 para enviar propostas gratuitamente pelo site oficial do município.

A prorrogação envolve os Chamamentos Públicos nº 02/2026 e nº 03/2026, conduzidos pela Secretaria Municipal de Cultura.

Na prática, a PNAB é uma das principais iniciativas federais de fomento à cultura em curso no País. O programa direciona recursos para sustentar a cadeia produtiva cultural — da criação à circulação — incluindo artistas independentes, grupos, coletivos e espaços culturais que operam fora dos grandes circuitos.

Os editais abertos em Rio Preto contemplam duas frentes principais. A primeira é voltada à produção e circulação de obras artísticas, com foco no desenvolvimento e difusão de projetos culturais. A segunda mira a manutenção de espaços culturais independentes, com incentivo à realização de oficinas, cursos e atividades formativas.

A lógica é simples, mas o impacto pode ser estrutural: ao garantir financiamento público, os editais ajudam a manter espaços abertos, estimular novas produções e ampliar o acesso da população à cultura. Sem esse tipo de política, boa parte dessas iniciativas tende a desaparecer ou operar de forma precária.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio de formulário disponível no site da Prefeitura. No mesmo endereço, também estão os editais completos, anexos e a legislação relacionada, o que exige atenção redobrada dos interessados para evitar erros no envio.

Além do fomento direto, a iniciativa dialoga com metas mais amplas, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente nas áreas de educação de qualidade, trabalho e crescimento econômico e desenvolvimento de cidades mais sustentáveis.