Iguatemi Rio Preto recebe nova edição de Guerreiras do K-Pop

O Iguatemi Rio Preto realiza a segunda edição do espetáculo Guerreiras do K-Pop nesta sexta-feira, 24, às 19h, no Espaço de Eventos, no piso superior do shopping, em frente à Track&Field. A atração gratuita é promovida em parceria com o Mundinho Kids e tem ingressos limitados.

Inspirado em uma animação vencedora do Oscar de Melhor Animação e Melhor Canção Original, o espetáculo acompanha a história de três amigas sul-coreanas que vivem uma rotina dupla: durante o dia são estrelas do K-Pop e, à noite, enfrentam ameaças místicas como caçadoras.

Esta é a segunda vez que a atração é apresentada exclusivamente na região. "Promover momentos de lazer que unem cultura, fantasia e inovação é o coração do Iguatemi Rio Preto. Estamos muito empolgados em trazer de volta as 'Guerreiras do K-Pop', um verdadeiro fenômeno que dialoga com diferentes gerações, desde as crianças até os jovens apaixonados pela cultura coreana. Nosso objetivo é oferecer um momento inesquecível e cheio de energia para os nossos clientes", destaca Flavia Lania, gerente de marketing do Iguatemi Rio Preto.

A participação é gratuita, mediante resgate antecipado dos ingressos pelo aplicativo Iguatemi One, disponível para dispositivos Android e iOS. Basta acessar o aplicativo, garantir o cupom e apresentá-lo na entrada do evento.