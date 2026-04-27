Henrique & Juliano levam público de mais de 20 mil pessoas ao Recinto de Exposições em Rio Preto

Após três anos longe de Rio Preto, a dupla Henrique & Juliano voltou à cidade no sábado, 25, diante de um público de mais de 20 mil pessoas no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. Com ingressos esgotados e estrutura de grande porte, o show marcou o reencontro com os fãs em uma noite que reuniu diferentes atrações e apostou em efeitos visuais para compor o espetáculo.

A apresentação principal foi precedida por outros nomes. A cantora Bia Frazzo abriu a programação, em um momento que marca sua transição de compositora — com músicas gravadas por artistas do sertanejo — para intérprete. Em seguida, o grupo Kamisa 10 levou ao palco repertório de pagode, mantendo o público engajado.

No show mais aguardado da noite, Henrique & Juliano apresentaram sucessos da carreira e foram acompanhados em coro pelos fãs do início ao fim. “A gente fica muito feliz de poder voltar pra Rio Preto e ser recebido tão bem assim por vocês; é uma honra. Essa cidade é muito especial pra gente”, disse Henrique durante a apresentação. Juliano, em tom descontraído, reforçou o vínculo com o público: “Vocês sabem, é só chamar que a gente volta”.

Depois da dupla, o cantor Nattan assumiu o palco, seguido pelo grupo Make U Sweat, que encerrou a programação musical.

A estrutura do evento incluiu palco com painéis de LED, efeitos visuais e queima de fogos, além de setores distintos de público, como camarotes e áreas abertas. A produção foi assinada pela Viva+ Entretenimento, empresa que atua na organização de eventos de grande porte no País.

“Rio Preto merece estar na rota dos grandes espetáculos do Brasil. Estamos muito felizes com a entrega deste evento e com a resposta do público, que mais uma vez mostrou sua força. E podem esperar: quem gosta de boa música vai ter muitas novidades em breve na região”, afirma Gui Moron, CEO da Viva+ Entretenimento.