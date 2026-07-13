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CULTURA E CONSCIÊNCIA

Grafiteiro Pecks coloca cor e alegria em ponto de ônibus de Cedral

De forma voluntária, artista com quase 40 anos de história na cultura Hip Hop transforma vidas por meio de ações sociais

por Joseane Teixeira
Publicado em 13/07/2026 às 15:11Atualizado em 13/07/2026 às 15:12
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Ponto de ônibus no trevo de Cedral (Pecks / Divulgação)
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Ponto de ônibus no trevo de Cedral (Pecks / Divulgação)
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Enquanto dezenas de trabalhadores passam diariamente pelo ponto de ônibus, no trevo de Cedral, carregando o peso da rotina, das longas jornadas e da espera sob o sol ou a chuva, o grafiteiro Pecks (Wanderson José Sereni) decidiu oferecer algo que não cabe em uma passagem de ônibus: alegria.

Sensibilizado com a realidade de quem depende do transporte público para garantir o sustento da família, ele transformou, de forma voluntária, a lata fria da parada de ônibus em uma tela repleta de cores, beleza e significado. Cada traço da pintura é um gesto de empatia. Um convite para que, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, as pessoas encontrem um instante de leveza e sintam que alguém olhou para elas com cuidado e respeito.

"Eu sempre passo por aqui e vejo um casal de idosos. Creio que o ônibus aqui demora demais pela distância de deslocamento de Rio Preto. Então pensei: por quê não compartilhar um pouco da minha experiência? Às vezes eu gosto de fazer uns trabalhos urbanos para transmitir vida, cor, arte. Para ver se dá pelo menos um 'up' no dia das pessoas", disse ao Diário.

Fundador da crew Super Sonic B.boys e do coletivo Arte Sem Limites, idealizado ao lado do grafiteiro votuporanguense Degr (Edgard Andreatta), Pecks, que vive há 39 anos a cultura Hip Hop, também é educador social no projeto Maquininha do Futuro, onde dá aula de graffitti.