FKAY Tour chega a Rio Preto com Kayblack e Vulgo FK

A FKAY Tour chega a Rio Preto no dia 29 de agosto, reunindo os artistas Kayblack e Vulgo FK em uma apresentação na Villa Império. O evento começa às 21h e terá diferentes setores, como pista, frontstage e lounge.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 para a pista e podem ser adquiridos pelo site Zé do Ingresso.

Para Marquim Santana, produtor do evento, trazer a turnê para Rio Preto representa uma oportunidade de movimentar a cena musical da cidade.

“É uma responsabilidade enorme e uma realização poder trazer a turnê FKAY (Kayblack + Vulgo FK) para a cidade. Artistas dessa proporção movimentam a cena, valorizam o público local e mostram que nossa cidade também tem espaço para grandes eventos. É muito trabalho e investimento, mas ver a galera vivendo essa experiência faz tudo valer a pena”, afirma.

A apresentação reúne dois grandes nomes do rap e trap nacional e promete uma noite dedicada ao gênero, com diferentes setores para o público acompanhar os shows.