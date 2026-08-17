RAP

FKAY Tour chega a Rio Preto com Kayblack e Vulgo FK

Turnê reúne os artistas Kayblack e Vulgo FK em apresentação marcada para 29 de agosto, na Villa Império

por Dandara Caroline*
Publicado em 17/08/2026 às 18:00Atualizado em 17/08/2026 às 18:01
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Artistas Vulgo FK e Kayblack juntos no palco (Reprodução - Vic B/Bruno Fernandezz)
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Artistas Vulgo FK e Kayblack juntos no palco (Reprodução - Vic B/Bruno Fernandezz)
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A FKAY Tour chega a Rio Preto no dia 29 de agosto, reunindo os artistas Kayblack e Vulgo FK em uma apresentação na Villa Império. O evento começa às 21h e terá diferentes setores, como pista, frontstage e lounge.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 para a pista e podem ser adquiridos pelo site Zé do Ingresso.

Para Marquim Santana, produtor do evento, trazer a turnê para Rio Preto representa uma oportunidade de movimentar a cena musical da cidade.

“É uma responsabilidade enorme e uma realização poder trazer a turnê FKAY (Kayblack + Vulgo FK) para a cidade. Artistas dessa proporção movimentam a cena, valorizam o público local e mostram que nossa cidade também tem espaço para grandes eventos. É muito trabalho e investimento, mas ver a galera vivendo essa experiência faz tudo valer a pena”, afirma.

A apresentação reúne dois grandes nomes do rap e trap nacional e promete uma noite dedicada ao gênero, com diferentes setores para o público acompanhar os shows.