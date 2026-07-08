FIT Rio Preto 2026 abre retirada gratuita de ingressos nesta quarta-feira, 8

Entre palcos tradicionais, praças, bairros, distritos e espaços culturais espalhados por Rio Preto, o Festival Internacional de Teatro (FIT) volta a transformar a cidade em um grande cenário para as artes cênicas. Antes da abertura da programação, marcada para 16 de julho, o público já tem um compromisso importante: garantir lugar nas atrações com retirada antecipada de ingressos, que começa nesta quarta-feira, 8, e será realizada de forma escalonada, conforme o tipo de atividade e o local das apresentações.

Para as apresentações realizadas nos teatros municipais Humberto Sinibaldi Neto, Paulo Moura e Nelson Castro, além do teatro e ginásio do Sesc, auditório do Senac, teatro do Colégio Santo André, CEU das Artes e Swift, os ingressos serão liberados a partir das 18h desta quarta-feira, 8, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site da Central de Relacionamento do Sesc. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por espetáculo, e a organização recomenda verificar previamente a classificação indicativa das montagens.

No Centro Cultural Sesi Rio Preto, no Espaço Flamboyant, a retirada começa às 16h desta quarta-feira, 8, por meio da plataforma Meu Sesi. Também haverá uma cota destinada à distribuição presencial, uma hora antes de cada apresentação, sujeita à disponibilidade.

Já os espetáculos realizados em espaços abertos — como o anfiteatro Nelson Castro, as praças Ruy Barbosa e Dom José Marcondes, a Rodoviária, a Favela Marte, os Núcleos 1, 2, 3 e 4, o Parque Olinda Tarraf, a Cidade das Crianças e os distritos de Schmitt e Talhado — não exigem retirada de ingresso. O acesso será livre, respeitando apenas a capacidade de cada local.

A programação do Rolê do FIT, dedicada às atrações noturnas do festival, também é gratuita, mas exige retirada antecipada. Os ingressos serão disponibilizados diariamente, sempre às 12h do dia da apresentação, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site da Central de Relacionamento do Sesc. O limite é de um ingresso por pessoa, por dia.

As atividades formativas também terão acesso gratuito. As inscrições para oficinas, palestras e residência artística serão abertas às 18h de sexta-feira, 10, por formulário eletrônico disponível no site oficial do festival.

No mesmo horário, serão liberados os ingressos para a abertura de processo, por meio do aplicativo Credencial Sesc SP e do site da Central de Relacionamento do Sesc, com limite de um ingresso por participante.

Já as mesas de discussão e os workshops serão abertos ao público, sem necessidade de inscrição ou retirada de ingressos, respeitando apenas a capacidade dos espaços. A organização também orienta o público a consultar a classificação indicativa de cada atividade antes de participar.

A programação do FIT Rio Preto 2026 é totalmente gratuita e ocupa a cidade entre os dias 16 e 25 de julho.