FIT 2026 divulga grupos de Rio Preto selecionados para programação oficial

A história do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto (FIT) se confunde com a própria consolidação da cidade como um dos polos mais importantes das artes cênicas no País. Em 2026, essa relação ganha mais um capítulo: dez produções de grupos e companhias rio-pretenses foram selecionadas para integrar a programação oficial do FIT, ampliando a presença local em uma edição marcada pela retomada da parceria entre a Prefeitura e o Sesc São Paulo.

Entre os espetáculos selecionados estão “Boi Material”, da Cênica; “Ciranda de Bonecos”, da Ciacômica Teatro de Bonecos; “INEXINSTANTE”, do Balé de Rio Preto; “Invisível Colorido Teatro Lambe-Lambe”, da Cia. Invisível Colorido; “Kamikaze”, da Companhia Hecatombe e Clowns de Shakespeare; “O Segredo do Rei” e “Entre Causos e Lendas”, do Grupo MONO e Agrupamento de Artistas; “O Sonho de Ícaro”, do Alpendre; “Rastro”, da Cia Jovem Rio Preto; “Speedball”, do Núcleo Arcênico de Criações; e “Tô fraco, tô fraco!”, da Companhia Azul Celeste.

Os trabalhos foram escolhidos por meio do processo curatorial do festival, em uma seleção dedicada às produções da cidade. A presença expressiva de artistas locais reforça a continuidade do diálogo histórico entre o FIT e a cena cultural rio-pretense, construída ao longo de décadas por grupos que mantêm pesquisas continuadas e atuação permanente na formação de público e produção teatral.

Para o coordenador artístico do festival, Denis Salzano, a presença das produções locais reflete a maturidade artística construída pela cidade ao longo dos anos.

“Rio Preto possui grupos com trajetória, pesquisa continuada e identidade artística muito consolidada. A presença dessas produções na programação do FIT reafirma a força dessa cena e a relação histórica que o festival construiu com os artistas da cidade”, afirma.

Salzano também destaca a importância dos grupos locais na aproximação entre o festival e a população. “O FIT é um festival internacional, mas também é um festival profundamente ligado à cidade. Valorizar os grupos locais faz parte dessa construção e contribui para ampliar o diálogo entre o festival e a comunidade”, completa.

Para o secretário municipal de Cultura, Erick Soares, a seleção evidencia a potência artística desenvolvida em Rio Preto e o papel do festival na valorização dessa produção.

"Ver os artistas e grupos de São José do Rio Preto ocupando a programação do FIT 2026 é reafirmar a essência do festival: um encontro entre o mundo e a nossa identidade cultural. Valorizar a produção local é reconhecer a potência criativa da cidade, fortalecer nossa cena artística e garantir que o público também se veja representado nos palcos do maior festival de teatro do país", afirma.

A programação completa do FIT 2026, incluindo os espetáculos nacionais e internacionais selecionados para esta edição, será divulgada em breve.

Retomada da parceria

A edição de 2026 do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto marca a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o Sesc São Paulo na realização do evento. Com 57 anos de história e 24 edições em formato internacional, o FIT se consolidou como uma das principais políticas públicas de difusão das artes cênicas no País.

Com programação gratuita, o festival reúne companhias brasileiras e estrangeiras ao longo de dez dias de apresentações, atividades formativas e ações de intercâmbio cultural distribuídas por diferentes espaços da cidade.