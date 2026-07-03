FIT 2026 aposta em diversidade, acessibilidade e programação gratuita em Rio Preto

O teatro volta a ocupar ruas, praças, bairros e palcos de Rio Preto entre os dias 16 e 25 de julho, quando a cidade recebe a 57ª edição do Festival Internacional de Teatro (FIT). Com atrações de oito estados brasileiros e grupos da Palestina, México e Chile, o evento reúne 33 espetáculos e reforça temas como migração, identidade, ancestralidade, relações familiares e diferentes formas de violência, em uma programação totalmente gratuita.

Considerado um dos mais tradicionais festivais de artes cênicas do País, o FIT chega à sua 24ª edição internacional, marcando a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e o Sesc São Paulo. A proposta é ampliar o alcance do festival, fortalecer o intercâmbio artístico e levar apresentações para diferentes regiões da cidade.

Ingressos

Toda a programação é gratuita, mas parte dos espetáculos exige retirada antecipada de ingressos.

As entradas para as montagens encenadas nos teatros municipais Humberto Sinibaldi Neto, Paulo Moura e Nelson Castro; no teatro e ginásio do Sesc; no auditório do Senac; no teatro do Colégio Santo André; no CEU das Artes e na Swift estão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, 8, às 18h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou site centralderelacionamento.sescsp.org.br. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por espetáculo.

Para os espetáculos que acontecem no Centro Cultural Sesi Rio Preto, espaço Flamboyant, os ingressos estarão disponíveis também a partir da próxima quarta-feira, 8, às 16h, pelo site do Meu SESI (riopreto.sesisp.org.br). Também haverá uma cota de entradas para distribuição presencial no local, uma hora antes de cada espetáculo.

Já nos espetáculos que acontecem em espaços abertos, como o anfiteatro Nelson Castro, nas praças Ruy Barbosa e Dom José Marcondes, na rodoviária, na favela Marte, nos Núcleos 1/2/3/4, no Parque Olinda Tarraf, na Cidade das Crianças e nos distritos de Schmitt e Talhado, não há necessidade de retirada de ingressos. O acesso fica sujeito à capacidade de cada local.

Espetáculos

A programação reúne companhias consolidadas da cena nacional, como Grupo Galpão (MG), Giramundo (MG), Cia. Mungunzá de Teatro (SP), Grupo Sobrevento (SP), Coletivo Negro (SP), Coletivo Gompa (RS), Cia. Única de Teatro (BA), Trupe Motim de Teatro (CE), Corpo de Dança do Amazonas (AM) e Coletivo Prot{agô}Nistas (SP), além de grupos internacionais.

Segundo o prefeito Fabio Candido (PL), levar a programação para 22 locais da cidade é uma forma de mostrar que a cultura é para todos, além de movimentar a economia local.

“Quando o espetáculo vai ao público, isso permite que as crianças e toda a família estejam muito mais próximas do espetáculo. Além disso, é sempre importante a gente falar para a população de Rio Preto que a cultura, além de fomentar a arte, faz com que a economia local, a economia criativa, se movimente. A gente vê os hotéis, os restaurantes, os bares, tudo isso muito movimentado nesses 10 dias de festival. Isso tudo faz com que esse Festival Internacional de Teatro seja um dos principais eventos do nosso município”, afirma.

Para o secretário municipal de Cultura, Erick Soares, a proposta é ampliar o alcance do evento sem perder sua característica histórica de aproximação com o público.

“O FIT é um festival que pertence à população de Rio Preto. Ao longo de mais de cinco décadas, ele se consolidou como um espaço de encontro, de troca de experiências e de acesso à cultura para todos. Queremos que cada cidadão se sinta parte dessa grande celebração da diversidade, da criatividade e da convivência por meio do teatro”, explica.

Para Thiago Freire, gerente do Sesc, a retomada da parceria fortalece o legado do festival e amplia sua capacidade de transformação cultural.

“Um festival dessa magnitude produz um legado mais positivo quando é realizado em parceria. Nossa missão é chegar até as pessoas, trazer as pessoas para o Sesc e contribuir para a ocupação dos espaços públicos, tendo a cultura e a educação como meios para isso. Essa parceria nos ajuda a fazer isso de forma muito efetiva”, enfatiza.

Destaques

A programação internacional reserva uma novidade na história do FIT: pela primeira vez, o festival recebe um espetáculo da Palestina. A peça “Khalil Khalil” transforma em cena uma história marcada pela memória familiar e pelo conflito vivido no país do Oriente Médio. Batizado com o nome do irmão morto durante a Primeira Intifada Palestina, ele revisita lembranças, luto e pertencimento em uma criação que une dança e música para refletir sobre identidade e herança.

Também integra a programação internacional o artista mexicano Aziz Gual, que apresenta “De Risa en Risa”. Sem utilizar palavras, o artista constrói uma sequência de situações cômicas inspiradas na tradição do clown e do circo, combinando música ao vivo, malabarismo, equilíbrio, monociclo e interação direta com o público.

Além das atrações internacionais, o festival reúne alguns dos espetáculos mais premiados da cena brasileira, como “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, do Grupo Galpão. Inspirada no romance de José Saramago, a montagem acompanha uma epidemia de cegueira que altera completamente as relações humanas em uma cidade. Com direção de Rodrigo Portella, o espetáculo aposta em uma cenografia minimalista e na força da atuação para construir a narrativa. A produção venceu o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo.

Questionado sobre qual espetáculo pretende assistir, Thiago Freire admite que espera acompanhar toda a programação, mas destaca um em especial. “Eu sou um grande entusiasta do teatro. Fico ansioso pelo festival inteiro, mas há algo que particularmente chama minha atenção, que é ‘Khalil Khalil’, produção dirigida e interpretada por artistas da Palestina. Acho que o espetáculo certamente trará questões importantes da ordem do dia, sobre a visibilidade e a invisibilidade de um povo inteiro. Que seja muito bem-vindo esse trabalho e todos os outros que virão ao FIT”, revela.

Lambe-lambe

Um dos projetos especiais na programação é a Mostra Internacional de Teatro Lambe-lambe, que chega à sua segunda edição e reúne 20 espetáculos de animação em miniatura apresentados para um espectador por vez.

A seleção reúne artistas de quatro países — Chile, Espanha, Argentina e Bulgária — e de diferentes regiões do Brasil, ampliando o diálogo entre produções nacionais e internacionais.

Acessibilidade

Entre as novidades da edição está a ampliação das ações de acessibilidade. O festival contará com audiodescrição para pessoas com deficiência visual, interpretação em Libras, empréstimo de abafadores de ruído para pessoas com hipersensibilidade auditiva e sessões adaptadas, com níveis reduzidos de iluminação e som em parte da programação.

Também estão previstos momentos de reconhecimento do espaço cênico antes de algumas apresentações, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão conheçam cenários, figurinos e objetos utilizados em cena.

A própria programação artística contempla produções acessíveis, como “Ilíada em Libras – Canto I”, da Fluindo Libras (do Paraná), que apresenta integralmente, em Língua Brasileira de Sinais, o primeiro canto da obra de Homero.

“Podemos esperar um FIT com um olhar muito carinhoso para a acessibilidade, garantindo que as peças possam, de algum modo, oferecer recursos para que mais pessoas acompanhem o festival", diz Murilo de Jesus, da produção do FIT.

Rolê do Fit

Além dos espetáculos, o FIT volta a apostar em espaços de convivência para ampliar a experiência do público. Durante o festival, o Complexo Swift receberá o Rolê do FIT, ambiente pensado como ponto de encontro entre artistas, espectadores e visitantes.

O espaço concentrará parte da programação paralela do festival, além de praça de alimentação e atividades voltadas à integração do público. A proposta é prolongar o contato das pessoas com o evento para além das apresentações teatrais, estimulando o convívio e as trocas entre artistas e espectadores.

Os ingressos são gratuitos e ficam disponíveis de forma on-line, diariamente, nos dias em que acontece o Rolê, sempre a partir das 12h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou site centralderelacionamento.sescsp.org.br. Há limitação de um ingresso por pessoa, por dia. (Colaborou Dandara Caroline)